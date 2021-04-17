- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض سيتي سنتر الكويت عروض التوفير في المقال التالي
عروض سيتي سنتر الكويت نقدمها لكم عبر موقع ثقفني، مجموعة ممتازة من التخفيضات على السلع بأنواعها المختلفة ومنها، صندوق جبنة كيري 108 جم ب 1،295 دينار، كونتري أكس إل أرز بسمتي 5 كيلو ب 2،290 دينار، العلالي خليط جاهز لتحضير لقمة القاضي 4 حبات ب 1،450 درهم، الصافي لبن طازج كامل ب 0،450 دينار، ساديا برجر دجاج 20 حبة كيلو ب 0،900 دينار، سيارا دجاج كامل ب 0،590 دينار، نستله كيت كت ميني 500 جم ب 1،500 دينار، كيندر جوي سوبرايز للأولاد والبنات ب 0،570 دينار.
عروض سيتي سنتر الكويت عروض التوفير
الصيداوي ويفر مثلث 25 جم ب 0،795 دينار، سوليدارنوسك تشكيلة بالحليب كيلو ب 1،290 دينار، الصيداوي كوكيت ديلوكس ويفر 20 جم ب 0،795 دينار، تيفاني توفي 600 جم ب 0،890 دينار،بليفيتا بسكويت 11+1 ب 0،750 دينار، كيتكو ستيكس 6 حبات ب 0،990 دينار، بارني كيك اسفنجي 10+ 2 ب 1،250 دينار، بيست فول سوداني مملح ب 0،950 دينار، البرو حليب الصويا لتر ب 1،800 دينار، لندن ديري أيس كريم 6 حبات ب 1،190 دينار.
عروض سيتي سنتر الكويت
على كافيه كلاسيك 3 في 1 ب 1،500 دينار، نستله كارنيشن حليب مبخر ب 0،750 دينار، جولدن جلوري عسل 2 حبة ب 0،990 دينار، مازولا مايونيز 2 حبة ب 1،390 دينار، مسلية تشكيلة ربيان مجمد بالبقسماط ب 1،650 دينار، أوروا صدور دجاج 2 كيلو ب 1،750 دينار، جالكسي تشكيلة خضروات ب 0،150 دينار، الإسلامي دجاج كامل 110 جم 2 حبة ب 1،350 دينار، الزعيم ستربس دجاج الحار ب 0،990 دينار.
عروض رمضان الكويت
هنا لحم بقري 2 حبة ب 1،390 دينار، ريل فاليو زيت زيتون 800 مل+ 400 مل ب 1،350 دينار، العلالي نشاء الذرة 400 جم 3 حبات ب 0،770 دينار، بيردز خل ابيض 3 حبات ب 0،650 دينار، كونتري أرز بسمتي هندي 5 كيلو ب 1،990 دينار، صونيكا أرز برياني 5 كيلو ب 1،050 دينار.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض سيتي سنتر الكويت عروض التوفير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.