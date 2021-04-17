شوف عروض سيتي سنتر الكويت عروض التوفير

عروض سيتي سنتر الكويت نقدمها لكم عبر موقع ثقفني، مجموعة ممتازة من التخفيضات على السلع بأنواعها المختلفة ومنها، صندوق جبنة كيري 108 جم ب 1،295 دينار، كونتري أكس إل أرز بسمتي 5 كيلو ب 2،290 دينار، العلالي خليط جاهز لتحضير لقمة القاضي 4 حبات ب 1،450 درهم، الصافي لبن طازج كامل ب 0،450 دينار، ساديا برجر دجاج 20 حبة كيلو ب 0،900 دينار، سيارا دجاج كامل ب 0،590 دينار، نستله كيت كت ميني 500 جم ب 1،500 دينار، كيندر جوي سوبرايز للأولاد والبنات ب 0،570 دينار.

عروض سيتي سنتر الكويت عروض التوفير

الصيداوي ويفر مثلث 25 جم ب 0،795 دينار، سوليدارنوسك تشكيلة بالحليب كيلو ب 1،290 دينار، الصيداوي كوكيت ديلوكس ويفر 20 جم ب 0،795 دينار، تيفاني توفي 600 جم ب 0،890 دينار،بليفيتا بسكويت 11+1 ب 0،750 دينار، كيتكو ستيكس 6 حبات ب 0،990 دينار، بارني كيك اسفنجي 10+ 2 ب 1،250 دينار، بيست فول سوداني مملح ب 0،950 دينار، البرو حليب الصويا لتر ب 1،800 دينار، لندن ديري أيس كريم 6 حبات ب 1،190 دينار.

عروض سيتي سنتر الكويت

على كافيه كلاسيك 3 في 1 ب 1،500 دينار، نستله كارنيشن حليب مبخر ب 0،750 دينار، جولدن جلوري عسل 2 حبة ب 0،990 دينار، مازولا مايونيز 2 حبة ب 1،390 دينار، مسلية تشكيلة ربيان مجمد بالبقسماط ب 1،650 دينار، أوروا صدور دجاج 2 كيلو ب 1،750 دينار، جالكسي تشكيلة خضروات ب 0،150 دينار، الإسلامي دجاج كامل 110 جم 2 حبة ب 1،350 دينار، الزعيم ستربس دجاج الحار ب 0،990 دينار.

عروض رمضان الكويت

هنا لحم بقري 2 حبة ب 1،390 دينار، ريل فاليو زيت زيتون 800 مل+ 400 مل ب 1،350 دينار، العلالي نشاء الذرة 400 جم 3 حبات ب 0،770 دينار، بيردز خل ابيض 3 حبات ب 0،650 دينار، كونتري أرز بسمتي هندي 5 كيلو ب 1،990 دينار، صونيكا أرز برياني 5 كيلو ب 1،050 دينار.