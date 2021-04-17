نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 رمضان 2021 محافظات مصر في المقال التالي

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 رمضان 2021 التي صرحت عنها دار الافتاء المصرية، في كافة محافظات مصر والدول العربية من أجل القيام بأداء الصلاة بمواعيدها ونتقرب بها لله عز وجل وسوف نعرض لكم بالسطور القادمة مواقيت الصلاة للكثير من محافظات مصر مثل الاسكندرية والقاهرة واسيوط وغيرها تابعونا. مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 رمضان 2021 نعرض لكم مواعيد الصلاة في محافظات مصر وهي كالتالي:- موعد الصلاة في القاهرة موعد صلاة الفجر بتمام الساعة 3:59 صباحاً.

موعد وقت الشروق بتمام الساعة 5.29 صباحاً.

موعد أذان الظهر 11:55 ظهراً.

موعد أذان العصر 3:30 دقيقة عصراً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:22 دقيقة مساءً.

موعد أذان العشاء 7:42 مساءً. موعد الصلاة بالأقصر صلاة الفجر الساعة 4:04 صباحاً.

موعد الشروق 5:30 صباحاً.

صلاة الظهر الساعة 11:55 ظهراً.

صلاة العصر الساعة: 3:31 عصراً.

صلاة المغرب الساعة 6:21 مساءً.

صلاة العشاء الساعة 7:42 مساءً. موعد الصلاة في الاسكندرية: موعد أذان الفجر الساعة 4:06 صباحاً.

الشروق الساعة 5:35 صباحاً.

أذان الظهر بتمام الساعة 12:2 ظهراً.

أذان العصر بتمام الساعة 3:36 عصراً.

أذان المغرب بتمام الساعة 6:25 مساءً.

أذان العشاء بتمام الساعة 7:45 مساءً. موعد الصلاة في المنصورة صلاة الفجر الساعة 4:03 صباحاً.

موعد الشروق الساعة 11:56 صباحاً.

موعد أذان الظهر الساعة 11:56 ظهراً.

موعد أذان العصر الساعة 3:31 عصراً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:19 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:39 مساءً. موعد الصلاة في السويس تقام صلاة الفجر الساعة 3:56 صباحاً.

موعد الشروق الساعة 5:26 صباحاً.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:51 ظهراً.

صلاة العصر الساعة 3:25 عصراً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:15 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:35 مساءً. موعد الصلاة في أسيوط أذان الفجر الساعة 4:11 صباحاً.

موعد الشروق الساعة 5:38 صباحاً.

موعد أذان الظهر الساعة 11:57 ظهراً.

موعد أذان العصر الساعة 3:28 عصراً.

موعد أذان المغرب بتمام الساعة 6:18 مساءً.

موعد أذان العشاء بتمام الساعة 7:39 مساءً. عمر شويل - جدة مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 رمضان 2021 محافظات مصر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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