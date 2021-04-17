دعاء الافطار رمضان 2021 .. أدعية الافطار في شهر رمضان المبارك

دعاء الافطار رمضان 2021 مع حلول شهر رمضا الكريم يهل علينا الروحانيات والنفحات الإسلامية منذ أن يبدأ، ويتوافد المسلمين عن البحث فيما يتعلق دعاء افطار رمضان التي تكون به دعوة مستجابة، كما أن عقد نية الصيام من الأمور والسنن التي يتميز بها هذا الشهر عن باقي الشهور الهجرية الأخرى، والمقصود بنية الصيام هو أن يقوم الشخص بعقد الصيام بداخله دون أن يبوح به مع الأخرين إلى جانب الإكثار من الدعاء وقيام الليل وصلاة التراويح التي لها فضل كبير وقراءة القرآن وختامه وصلاة النوافل وغيرها من الأمور الهامة والمحببة خلال هذا الشهر، ونحن اليوم سوف نعرض لكم دعاء افطار رمضان.

دعاء الافطار رمضان 2021

يقبل الله عز وجل دعاء الصائم بأي وقت وفي أي ساعة فالصائم دعوة مستجابة كما ذكر في القرآن الكريم، ويحب على كل مسلم أن يهتم بشكل كبير من أن يكثر من الدعاء خلال هذا الشهر وبالأخص بالعشر الأواخر من هذا الشهر، حيث أن يوجد بها ليلة القدر خير من ألف شهر، ويفتح به أبواب الاستجابة للدعاء لذا يهتم المسلمين بكل مكان بالعالم أن يكثروا من الدعاء بمثل هذه الليالي المفترجة، ويبعدون نهائياً عن ارتكاب الذنوب والمعاصي ويقربون لله سبحانه وتعالى، ويجب على كل مسام ومسلمة في هذه الأيام أن يجتهد كثيراً في الدعاء بكافة احوال الصيام من فطار أو إمساك وطوال أيام الشهر الكريم، وأثبت أن أداء الصلاة والسجود وعند رفع الأذان وبين الأذان والإقامة وبعد الانتهاء منها.

ادعية قبل الافطار

(اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك).[٧]

(اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ).[٨]

(اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ).[٩]

(اللَّهمَّ آتِنا في الدُّنيا حَسنةً وفي الآخرةِ حَسنةً وقِنا عذابَ النَّارِ).[١٠]

أدعية شهر رمضان

نظراً لارتفاع عمليات البحث عبر محركات جوجل مرتفعة بشكل كبير، فيما يخص دعاء افطار رمضان حتى يقوموا بترديده طوال شهر رمضان، وكافة المسلمين بكل مكان بالعالم يحاولون التقرب والتضرع والخشوع لله سبحانه وتعالى، عن طريق قراءة وترديد الأدعية والقيام بقراءة القرآن وإخراج الزكاة والعطف على الفقراء.