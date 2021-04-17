شوف أقوي عروض بندة الرمضانية 2021 في السعودية خصومات وتخفيضات

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عروض بندة الرمضانية في السعودية
يقدم سوبر ماركت بنده أقوي العروض على المواد الغذائية التي يحتاج لها الكثير من العملاء ومن أهمها الآتي:
عروض سوبر ماركت بنده السعودية لشهر رمضان الكريم
يقدم ماركت بنده السعودية عروض أكثر تميزاً على المنتجات المتنوعة من التوابل واللحوم ومنها:
- أما عن سعر كيلو من لحوم الجمل 28.95 ريال سعودي.
- أسعار فخذ خروف بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي.
- الكليو من لحمة موزة غنم بسعر 38.95 ريال سعودي
- كيلو فخذ خروف من غير عظم بسعر 43.95 ريال سعودي.
- كيلو من العدس بسعر 8.95 ريال سعودي، سميد خشن بسعر 5.95 ريال سعودي.
- كيلو هريس بسعر 6.95 ريال سعودي، كيلو زبيب ذهبي اللون بسعر 18.95 ريال سعودي.
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