كيفية صلاة التراويح في المنزل

كيفية صلاة التراويح من أكثر الأسئلة التي تروج الكثير من الأشخاص بهذه الأيام خلال شهر رمضان الكريم، والتي يهتم المسلمون على أن يقوموا خلال الشهر المعظم وتعتبر صلاة التراويح من أبرز العبادات التي يقوم بها كافة المسلمين تطوعاً وتقرب إلى الله عز وجل، وتعتبر صلاة التراويح من الصلوات المؤكدة على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويتم تأديتها بالمساجد بعد صلاة العشاء مباشرة، ولكن في ظل هذه الأيام بعد تفشي فيرس كورونا المستجد أصبح الأشخاص يقوموا بتأدية الصلاة في المنازل، مما جعل عمليات بحث جوجل عن كيفية صلاة التراويح، وما شروط أن تكون صحيحة بالمنزل، ونحن اليوم سوف نرد على كافة أسئلتكم.

كيفية صلاة التراويح

يوجد الكثير من الأمور الهامة لإتمام صلاة التراويح منها الآتي:

يتم تأدية صلاة التراويح بعد القيام بأداء صلاة العشاء بعد صلاة السنة التي يتم تأديتها بعد القيام بصلاة الفريضة.

يتم القيام بصلاة التراويح ركعتين ومن الممكن أن تزيد حتى تصل إلى 4 ركعات أو 8 أو 12 ركعة بالمنزل.

أما بالنسبة لعدد الركعات فقد تختلف اختلاف كبير بين العلماء والفقهاء فهي تكون من ركعتين أو حتى عشرون ركعة دون القيام بصلاة الوتر.

القراءة بالصلاة هي من سنة النبي الكريم ولن يقوم بتحديد نسبة معينة من القراءة بصلاة التراويح ولكن قد أقر بعض العلماء أنه من الأفضل أن يختم المرء القرآن كامل خلال شهر رمضان بصلاة التراويح سواء بالمسجد أو بالمنزل.

ما هو حكم صلاة التراويح بالمنزل

كما قولنا في السابق أن صلاة التراويح من السنن المؤكدة قد تبين فضل القيام بها غن حديث النبي عن أبر هريرة رضي الله عنه قال النبي من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنب، وقد وعد النبي المؤمنين بالفور العظيم والحسنات المضعفة خلال هذا الشهر.