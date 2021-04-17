نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات توحيد لون البشرة بشكل آمن في المقال التالي
خطوات العناية بالبشرة وتوحيد لونها بشكل آمن، يظهر على معظم أنواع البشرة تغيرات جلدية مفاجئة خاصة عند وجود أجزاء محددها على البشرة أصبحت لونها غامق عن لون البشرة الطبيعية وبالتالي تعطي مظهر غير متناسق، وهذا الأمر يحدث بسبب انخفاض نسبة الميلامين في هذه المنطقة، لهذا يجب اتباع بعض النصائح الهامة لكي تتمكني من المحافظة على البشرة وتوحيد لونها.
خطوات توحيد لون البشرة
أولا يجب العناية بالبشرة طول الوقت وترطيبها للحفاظ عليها من الجفاف لهذا يجب الاهتمام دائما بتناول كميات مناسبة من الماء بشكل يومي والاهتمام بتناول المشروبات العشبية.
ينبغي عليك الابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة التي تتسبب في حدوث تصبغات البشرة ويفضل استخدام واقي مناسب لكل أنواع البشرة قبل الخروج من المنزل مع تجنب التعرض للشمس قدر المستطاع.
يجب الاهتمام لتقشير البشرة بشكل أسبوعي للتخلص من خلايا الجلد الميت لكي تتمكني من الحصول على بشرة نضرة وجميلة والمحافظة على لون الوجه.
خطوات المحافظة على البشرة
- أولا يجب الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه التي تفيد صحة الجسم والاهتمام بتناول المأكولات البحرية والدواجن ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدسم والإكثار من الأطعمة الغذائية التي تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات والبروتينات الهامة.
- يجب الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية في المحافظة على صحة الجسم والبشرة وتقل الإجهاد الذي تتعرض لها البشرة.
- من أكثر الأمور الهامة التي ينبغي الابتعاد عنها في المحافظة على البشرة وتوحيد لونها هي الابتعاد عن التوتر والعصبية والاهتمام باستخدام التونر مناسب للبشرة لكي تتمكني من المحافظة على توازنها حتى تصبح متوهجة متوحدة اللون.
- يجب تنظيف البشرة بشكل دائم من المكياج خاصة قبل الذهاب إلى النوم يجب تنظيف البشرة وترطيبها للمحافظة عليها من الاسمرار وحتى تصبح البشرة لونها موحد.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات توحيد لون البشرة بشكل آمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.