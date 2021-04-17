خطوات توحيد لون البشرة بشكل آمن

خطوات العناية بالبشرة وتوحيد لونها بشكل آمن، يظهر على معظم أنواع البشرة تغيرات جلدية مفاجئة خاصة عند وجود أجزاء محددها على البشرة أصبحت لونها غامق عن لون البشرة الطبيعية وبالتالي تعطي مظهر غير متناسق، وهذا الأمر يحدث بسبب انخفاض نسبة الميلامين في هذه المنطقة، لهذا يجب اتباع بعض النصائح الهامة لكي تتمكني من المحافظة على البشرة وتوحيد لونها.

خطوات توحيد لون البشرة

أولا يجب العناية بالبشرة طول الوقت وترطيبها للحفاظ عليها من الجفاف لهذا يجب الاهتمام دائما بتناول كميات مناسبة من الماء بشكل يومي والاهتمام بتناول المشروبات العشبية.

ينبغي عليك الابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة التي تتسبب في حدوث تصبغات البشرة ويفضل استخدام واقي مناسب لكل أنواع البشرة قبل الخروج من المنزل مع تجنب التعرض للشمس قدر المستطاع.

يجب الاهتمام لتقشير البشرة بشكل أسبوعي للتخلص من خلايا الجلد الميت لكي تتمكني من الحصول على بشرة نضرة وجميلة والمحافظة على لون الوجه.

خطوات المحافظة على البشرة