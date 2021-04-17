شوف عروض أسواق العثيم الجبارة والتخفضيات الهائلة تصل إلي 70%

عروض أسواق العثيم والتخفضيات الهائلة، ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الآلاف من الأشخاص بالبحث عن أفضل العروض التي يتم تقديمها من خلال أسواق العثيم داخل المملكة السعودية، وذلك بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك حيث قام بعمل تخفيضات مميزة وهائلة علي جميع المنتجات الغذائية وخاصة المنتجات التي يتم تناولها في رمضان مثل قمر الدين والزبيب واللوز وجوز الهند وكذلك تهتم بجميع أنواعه والتين، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أفضل التخفيضات الهائلة التي يقوم بتقديمها هابيبر العثيم في المملكة السعودية.

عروض العثيم 2021

يقوم هايبر العثيم بتقديم عروض مميزة وعائلة بشكل أسبوعي على جميع المنتجات الغذائية التي يتم الإكثار من تناولها في شهر رمضان المبارك حيث يتم عمل تخفيضات على جميع الأسعار والمنتجات في كافة الأقسام سواء فيه المنتجات الغذائية أو الفواكه والخضروات، وكذلك وجود عروض مميزة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية حتى دائما تكن جميع عملاء هايبر العثيم من تلبية جميع احتياجاتها.

عروض وتخفيضات العثيم

يوجد تخفيضات هائلة على زيت الشوفان وذلك بوزن 500 جرام حيث يصل سعرها إلى 5. 95 ريال سعودي، أما بالنسبة للسكر الأسرة وزن 10 كيلو وصلت إلى 19. 95 ريال سعودي، أما بالنسبة لأسعار الدقيق وزن 10 أكياس كل كيس كيلو بسعر 28. 75 ريال سعودي، ويوجد عروض وتخفيضات مميزة على جميع أنواع الدجاج واللحوم وعلي الحليب وجميع أنواع الجبن.

أما بالنسبة لأسعار الفواكه حيث وصل سعر كيلو التفاح الأخضر إلى 5. 95 ريال سعودي الموز الأفريقي 5. 95 ريال سعودي، أما بالنسبة لأسعار العنب الأسود وصل سعر الكيلو إلى 8. 95 وكيلو الطماطم بسعر 2. 75 بالسعودي ويوجد عروض مميزة على باقي أنواع الفواكه والتي تتناسب الفئات وبالتالي يوجد العديد من الفروع داخل الفروع داخل المملكة السعودية.