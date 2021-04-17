نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض سيارة ليكزس عبد اللطيف جميل لامتلاك السيارات بأسعار لاتقبل المنافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عاشقو السيارات عن أجدد العروض، وخاصةً على الذين يحبون امتلاك السيارات المُرفهه، ومن هذه السيارات سيارة lexus أو ليكزس، وبمناسبة شهر رمضان المبارك قامت شركة عبد اللطيف جميل، بالإعلان عن عروض لمن يرغب في امتلاك سيارة، حيث تُعد مؤسسة Abdul latif Jamel، من أكبر الشركات الموجودة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها شركة ذات نشاطات متعددة، حيث يعود تاريخ إنشاؤها إلى عام 1945، ومن أشهر العروض التي تُقدمها عروض على سيارات تويوتا.

عروض شركة عبد اللطيف جميل لسيارة ليكزس

قامت شركة عبد اللطيف جميل بالإعلان عن العروض التي تُقدمها بمناسبة شهر رمضان المُعظم، بأسعار لاتقبل المنافسة، بالإضافة إلى التسهيلات على مستوى الدفع والشراء، ومن أبرز هذه العروض عرض سيارة ليكزس 2021، وبأسعار جميلة ومناسبة لاتقبل المنافسة، وذلك عن طريق التعاون بين أربع جهات شركة عبد اللطيف الجميل وبنك الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي.

سيارة ليكزس rx موديل 2021

تملك السيارة محرك v6، وتتميز باتساع المساحة الداخلية لها، بالإضافة إلى أنها تعمل بنظام الدفع الرباعي، وتبلغ سعة اللمحرك 3.5 لتر، أما عن العرضص المُقدم على هذه السيارة، فهو أن يدفع العميل 50% كمقدم، وبعد سنتين يقوم بدفع 50%، وتمويل مُيسر بنسبة 0.99%.

سيارة ليكزس NX موديل 2021

تُعد من أقل السيارات التي تقوم باستهلاك البنزين، بالإضافة إلى الحجم المتوسط والأناقة، فهي سيارة يابانية متميزة، أما عن العرض المُقدم على هذه السيارة فهو مثل سابقتها ليكزس rx موديل 2021.

سيارة ليكزس Gx موديل 2021

تتميز بوجود مقاعد كهربائية، بالإضافة إلى نظام الملاحة، فضلاً عن أنها تتمتع بنظام صوتي ممتاز، أما عن العرض المُقدم على هذه الفئة، فهو دفع 50% كمقدم، وبعد سنتين يتم دفع 50%، بالإضافة إلى وجود تمويل مُيسر بنسبة 0.99%.

هذا وقد قمنا بتقديم عروض ليكزس من شركة عبد اللطيف الجميل للسيارات، فهي سيارات يابانية ممتازة الصُنع، والشركة تُيسر على عملائها الكرام، امتلاك السيارات.