شوف عروض بنده الاسبوعية داخل المملكة والتخفيضات تتعدى ال 64% على المواد التموينية الغذائية

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عروض بنده الاسبوعية داخل المملكة، لازالت فترة العروض والخصومات تستمر لدى أسواق هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية بجميع فروعها، منتجات ومواد غذائية متعددة ومختلفة الشكل والأوزان والأسعار من بندة، تجعل الاختيار صعب، تستمر خلال الفترة القادمة بأسعار تنافسية داخل هايبر بنده ماركت. عروض هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية عروض بنده اليوم سمن بقري غنية، وزن 500 جرام، سعر المنتج 24.95 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال سعودي.

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