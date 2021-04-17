نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم داخل المملكة للاسبوع الأول من رمضان و الخصم يتعدى 65% على الخضروات والفاكهة ولوازم الافطار في المقال التالي

عروض العثيم اليوم داخل المملكة، تتوالى خصومات أسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع حضور الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، الذى هل علينا هذه الأيام بالخير والبركة وكذلك التوفير لذلك حرصت أسواق عبدالله العثيم على توفير البضائع والسلع الغذائية طوال الشهر الكريم. خصومات وبضائع عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم التفاح الأخضر، زنة واحد كيلو جرام، بسعر المنتج اليوم 5.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين العنب الأسود، وزن كيلو جرام واحد، بسعر 8.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم كمثرى، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 5.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية الجزر الطازج، لوزن 1 كيلو-جرام، بسعر العرض 2.95 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم مربى برتقال شامي، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 12.95 ريال سعودي. عروض اسواق العثيم عروض العثيم الاثنين جبن جرين لاند، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 14.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم خلطة زبدة فيكتو اماراتي، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 6.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم حمص اديليا حب زجاج، وزن 560 جرام، عرض 3 حبات، سعر المنتج 9.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب تونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس، 185 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 11.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم عروض العثيم جده بطاطس ناستو كرينكل، 1000 جرام، سعر المنتج 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم حليب مانا مكثف محلى، 397 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 13.25 ريال سعودي بدلاً من 20.85 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه ذرة تيستي حلوة، وزن 410 جرام، عرض 5 حبات، سعر المنتج 9.95 ريال سعودي بدلاً من 28.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج اليوم شاي بريتش انجليزي، 100 حبه، سعر العلبة 7.50 ريال سعودي بدلاً من 13.25 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم داخل المملكة للاسبوع الأول من رمضان و الخصم يتعدى 65% على الخضروات والفاكهة ولوازم الافطار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم داخل المملكة للاسبوع الأول من رمضان و الخصم يتعدى 65% على الخضروات والفاكهة ولوازم الافطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.