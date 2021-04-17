شوف كيفية الاشتراك في مسابقة أسواق العثيم لفرصة ربح 500 ريال رصيد اكتساب

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عمر شويل - جدة أطلقت مجموعة أسواق عبدالله العثيم مسابقة ربح 500 ريال سعودي رصيد على بطاقة اكتساب العثيم للتوفير والادخار، وجاءت مسابقة أسواق العثيم بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث ستقام بشكل يومي طوال الشهر الفضيل لاستقطاب شريحة جديدة من المستهلكين، وتشجيع العملاء الحاليين لأسواق العثيم على المشاركة في المسابقة، وزيارة الفروع المختلفة لاستبدال الرصيد بمشتريات ومنتجات حسب الرغبة، وتعد بطاقة اكتساب من الخدمات المميزة التي تقدمها أسواق العثيم لعملائها تهدف للتوفير والادخار، وتحقيق الرضا لدى عملائها من خلال توفير العديد من المزايا والمكافآت والهدايا القيمة والخصومات وفق مجموعة من الأحكام والشروط عند طلب البطاقة.

كيفية الحصول على بطاقة اكتساب العثيم للاشتراك في مسابقة أسواق العثيم

توفر أسواق عبدالله العثيم بطاقات اكتساب مجاناً دون دفع أى رسوم حيث يمكن طلب بطاقة اكتساب بكل سهولة من خلال محاسب المبيعات أو محاسب نقطة البيع “الكاشير” عند زيارة أحد فروع أسواق العثيم في المملكة، ويتم الاستفادة من مزايا البطاقة عند استلامها مباشرةً حيث ستبدأ عملية إضافة المبلغ النقدي المكتسب لرصيد البطاقة بعد أول عملية شراء يقوم بها العميل، ولكن يشترط تفعيل البطاقة أولاً من خلال قنوات التفعيل المختلفة:

زيارة الموقع الإلكتروني لاكتساب “اكتساب العثيم”، ثم اختيار (حسابي/ تفعيل البطاقات).

أو الاتصال بمركز التواصل “خدمة العملاء” 920000702.

أو عن طريق “تطبيق اكتساب” للأجهزة والهواتف الذكية.

وفي حال لم يتم تفعيل البطاقة ستكون غير صالحة للاستخدام، ولن يتم تجميع المبالغ النقدية مقابل المشتريات وإضافتها للبطاقة، وبالتالي لن يتمكن حاملو البطاقة من الاستفادة بمزايا وعروض ومكافآت البطاقة حيث لابد من تفعيل بطاقة اكتساب العثيم فور استلامها من الفرع للتمكن من المشاركة في مسابقة أسواق العثيم والدخول في السحب من أجل فرصة الفوز ب500 ريال رصيد في بطاقة اكتساب.

شروط الاشتراك في مسابقة أسواق العثيم

أعلن الحساب الرسمي لأسواق العثيم على “تويتر” عن إطلاق مسابقة يومية طوال شهر رمضان، ومن شروطها:

متابعة حساب العثيم على سناب شات “AlOthaimMarkets”. الاطلاع على السؤال اليومي المعروض على الحساب بتمعن ثم إرسال الإجابة الصحيحة عبر الرسائل الخاصة على سناب شات، ويتم إرفاق مع الإجابة الصحيحة كلاً من: (الإسم الثلاثي، رقم عضوية اكتساب).

وتعد مسابقة أسواق العثيم عبارة عن عرض أسئلة دينية على السناب شات الخاص بأسواق العثيم يومياً في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويستقبل الحساب الإجابات يومياً من الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحاً كما يتم نشر أسماء الفائزين والرابحين في اليوم التالي، ويتم إضافة 500 ريال على بطاقة اكتساب العثيم الخاصة بهم، ويمكنهم بعد الفوز استبدال الرصيد بمختلف المنتجات حسب الرغبة في فروع أسواق العثيم.