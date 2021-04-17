نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم بالمملكة العربية السعودية تهدي تنزيلات تصل الى 73% على المنتجات الغذائية اللازمة لرمضان في المقال التالي

عروض العثيم اليوم بالمملكة العربية السعودية، أسواق عبد الله العثيم في رمضان تواكب الشهر الكريم بتوفير كافة المستلزمات والسلع الضرورية لكل أسرة وكل مستهلك، منها الطازج ومنها المجمد، من كافة الأنواع والأحجام والماركات، منتجات حلوانى اخوان ومنتجات مختلفة، تنوع وتجدد مستمر لدى أسواق عبدالله العثيم. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم خميرة ساف فورية، وزن 500 جرام، سعر المنتج 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين مكرونة بانزاني، وزن 500 جرام، عرض 3 حبات، سعر المنتج 10.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم مربى فراولة يوني مامان، وزن 370 جرام، سعر المنتج 13.95 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية عسل لانجنيز، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 59.95 ريال سعودي بدلاً من 74.50 ريال سعودي. مهرجان الطازج العثيم عروض العثيم الاثنين جبنة أبو الولد قابلة للدهن، وزن 500 جرام، سعر المنتج 8.50 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم زيت زيتون غصن الذهب 2* 500 مل، سعر العرض 16.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم حلاوة حلواني سادة، وزن 500 جرام، سعر المنتج 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم محلى ستيفيانا منخفض السعرات، وزن 125 جرام، سعر المنتج 12.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم العثيم ماركت اكتساب رقائق نخالة كابريني قمح، وزن 250 جرام، سعر المنتج 7.95 ريال سعودي بدلاً من 12.75 ريال سعودي.

عروض العثيم جده سمن فارم، وزن 800 جرام، سعر المنتج 26.95 ريال سعودي بدلاً من 41.95 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم شراب سن كويك برتقال مركز، 700 مل، سعر المنتج 15.95 ريال سعودي بدلاً من 21.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم بالمملكة العربية السعودية تهدي تنزيلات تصل الى 73% على المنتجات الغذائية اللازمة لرمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم بالمملكة العربية السعودية تهدي تنزيلات تصل الى 73% على المنتجات الغذائية اللازمة لرمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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