نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض فطور رمضان 2021 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض فطور رمضان 2021 من الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ويقدم عدد كبير من المطاعم المختلفة عروض مميزة للغاية علي الوجبات والطعام للأفراد وللعائلة لكي يستطيع الجميع الذهاب إليها وتناول الوجبات ونقدم لكم مجموعة كبيرة من المطاعم التي توفر عروض قوية ومميزة علي الوجبات الخاصة بها.

عروض فطور رمضان 2021

هناك عدد كبير من المطاعم المميزة في كافة المدن داخل المملكة العربية السعودية توفر عروض فطور شهر رمضان المبارك التي تناسب الأفراد وأيضا تناسب العائلات لكي يستطيع الجميع الذهاب والاستمتاع بأقوى الخصومات المتوفرة علي الطعام.

عرض مطعم لذة المأكل

يوفر مطعم لذة المأكل عروض رائع بـ 188 ريال سعودية وهو عبارة عن وجبة مكونة من لحم مدخن مكون من 6 أصناف مع شوربة عدس، وسلطة خضراء، وشطة حارة، وتمر، ومياة ويتوفر هذا العرض في فروع مطعم لذة المأكل في القدس الرياض، وهي وجبة عائلية مميزة للغاية بتخفيض وعرض مميز.

عروض مطعم البلد في رمضان

مطعم البلد من المطاعم المميزة والتي لديها شعبية كبيرة داخل السعودية فهو يقدم أشهي الاكلات ويقدم المطعم في شهر رمضان المبارك خصومات علي العديد من الوجبات المميزة ومن ضمن عروضه علي الوجبات يوفر وجبة بسعر 99 ريال وتفاصيل العرض هي شوربة العدس وشوربة كريمة فطر، مع ورق عنب وحمص مشكل، ومحمرة، والسلطات، وتبولة، وفتوش، ومعجنات مشكلة، وبطاطا حرة، ورز شرقي دجاج أو لحمة، ومشاوي مشكل، وسليق دجاج، وحلويات مثل الكنافة بالقشطة، وعثملية، ومشروبات مثل عصير تانج، وفيمتو، ومياة، ومشروبات غازية.

عروض مطعم مكين في رمضان 2021

يقدم مطعم مكين في رمضان 2021 عروض مميزة وتخفيضات علي وجبات متنوعة وهي وجبات الإفطار، وكل يوم يوفر المطعم وجبة مختلفة مع قهوة عربية مع التمر بسعر 69 ريال سعودي، مع وجبات للأطفال تحت سن ال 5 أعوام مجانا وطفلين كحد أقصى.

عروض هيلتون جاردين ان

يوفر مطعم هيلتون جاردين أن عروض مميزة وجميلة علي وجبات الإفطار والسحور للفرد الواحد حيث توفر الموقع عروض الإفطار للفرد الواحد بسعر 149 ريال سعودي شامل الضريبة، وتكلفة وجبة السحور 119 ريال للفرد شامل الضريبة.