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مكتبة جرير وأجهزة المنزل الذكي، jarir bookstore مكتبة جرير بكل فروعها مكتبة عريقة ومتميزة في عدة مجالات، في الكتب والأجهزة والشاشات التى تواكب كافة مجالات الحياة، من منا يستغنى عن هاتفه المحمول أو شاشة التلفاز، وفرت لنا مكتبات جرير أحدث الأجهزة المتطورة، كما وُجد لديها أيضاً أجهزة المنزل الذكي. أجهزة المنزل الذكي من مكتبات جرير تخفيضات جرير أمازون Echo Dot 4، مكبر صوت ذكي، بلوتوث، اللون اسود/ ابيض/ ازرق فاتح، سعر المنتج 349 ريال سعودي.

عرض جرير جوجل نيست ميني، مكبر صوت ذكي، واي فاي/ بلوتوث، متوافق مع أجهزة آي أو اس واندرويد، سعر المنتج 239 ريال سعودي.

أجهزة مكتبة جرير وجوجل هوم-ميني، مكبر الصوت الذكي، بتقنية البلوتوث، متوافق مع أجهزة ذات برامج التشغيل Androin و IOS ، سعر المنتج الآن 275 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير لمكبرات الصوت الذكية مكتبة جرير اون لاين فيليبس، مكبر صوت ذكي، مع المساعد الصوتي،واي فاي/ بلوتوث، اللون اسود، سعر المنتج 549 ريال سعودي.

مكتبات جرير وهارمان/ كاردون، مكبر صوت ذكي مع المساعد الصوتي، بلوتوث، اللون اسود، سعر المنتج 1479 ريال سعودي.

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بطاقة سامبا جرير سونوس Move، مكبر صوت ذكي مع المساعد الصوتي، بلوتوث، اللون اسود مظلل، سعر المنتج 1999 ريال سعودي. أجهزة المنزل الذكي من مكتبة جرير عروض جرير اليوم سونوس Move، مكبر صوت ذكي مع المساعد الصوتي، بلوتوث، اللون رمادي أبيض، سعر المنتج 1999 ريال سعودي.

تخفيضات جرير لمبات لايف سمارت، سمارت LED، 3 Pack، واي فاي ، اللون ابيض، سعر المنتج 199 ريال سعودي.

عرض جرير لمبات لايف سمارت، سمارت LED، 6 Pack، واي فاي، اللون ابيض، سعر المنتج 379 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير ولمبات لايف سمارت، سمارت LED، 7 Pack ، واي فاي، اللون ابيض، سعر المنتج 479 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة مكتبة جرير وأجهزة المنزل الذكي بتنزيلات و تخفيضات تنافسية.. اليكم الأسعار المخفضة الجديدة في رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مكتبة جرير وأجهزة المنزل الذكي بتنزيلات و تخفيضات تنافسية.. اليكم الأسعار المخفضة الجديدة في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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