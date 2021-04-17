نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض كيا الجبر رمضان 1442 تقسيط بسعر الكاش بقسط شهري يبدأ من 860 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كيا الجبر رمضان 1442 والحملة الجديدة التي أطلقت تحت مسمى بدون نقاش خذها بسعر الكاش، بعد انتهاء حملة يا هلا التي جاءت بالتعاون بين مصرف الراجحي وكيا الجبر، أطلقت الشركة حملة جديدة للتقسيط بسعر الكاش بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي، تضمنت عروض حملة بدون نقاش خذها بسعر الكاش سيارات كيا 2021 فئات متنوعة مثل سيراتو وK5 وسيلتوس وسبورتاج، وذلك بأقساط شهرية ميسرة للغاية بحيث تبدأ من 860 ريال سعودي شهرياً، وتأتي ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها شركة كيا الجبر الوكيل الحصري لسيارات كيا في المملكة.

عروض كيا الجبر بدون نقاش خذها بسعر الكاش

السيارة الأولى في عروض كيا الجبر هي سيراتو موديل 2021، وهي سيارة شبابية فئة سيدان صغيرة إلى متوسطة الحجم، وتعتبر من أشهر فئات كيا وأكثرها مبيعاً بين العملاء، Cerato تأتي بمحركين في الأسواق السعودية الأول سعته 1.6 لتر أو 1600 سي سي والثاني سعته 2 لتر أو 2000 سي سي، ويبدأ القسط الشهري للسيارة في الحملة الجديدة (بدون نقاش خذها بسعر الكاش) من 868 ريال سعودي فقط.

وجاءت أيضا سيارة كيا K5 موديل 2021 ضمن عروض رمضان التي أطلقتها شركة الجبر للسيارات، وهي سيارة سيدان جديدة متوسطة الحجم قدمتها كيا مؤخراً بحيث تناسب الشباب والعائلات الصغيرة، وهي تتوفر في الأسواق بمحركين أيضا الأول سعة 2 لتر أو 2000 سي سي والثاني سعة 2.4 لتر أو 2400 سي سي، كيا K5 تأتي بعدة فئات مختلفة ولكن يبدأ قسط السيارة حسب العرض من ألف و145 ريال سعودي شهرياً.

عروض رمضان 1442 على كيا الجبر

شملت عروض توكيل الجبر لسيارات كيا سيارة سيلتوس Seltos 2021 واحدة من أحدث موديلات شركة كيا، وهي سيارة كروس أوفر تتميز بالتصميم العصري والشبابي وتستهدف فئة كبيرة من السيدات، وتعمل كيا سيلتوس 2021 بمحرك سعة 1.6 لتر أو 1600 سي سي بحيث يولد قوة تصل إلى 123 حصان، وتتوفر السيارة داخل عرض بدون نقاش خذها بسعر الكاش بقسط شهري يبلغ 989 ريال سعودي فقط.

السيارة الرابعة التي تضمنتها عروض تقسيط بسعر الكاش من كيا الجبر هي سبورتاج 2021، وهي سيارة Suv رياضية عملية واسعة الانتشار بفضل أداءها الممتاز ومساحتها الداخلية وتجهيزاتها القياسية، وتتوفر كيا سبورتاج Sportage موديل 2021 في الأسواق بثلاثة محركات 1.6 لتر و2 لتر و2.4 لتر، وتتوفر السيارة بقسط شهري يبلغ ألف و199 ريال سعودي فقط في عروض رمضان من كيا الجبر.