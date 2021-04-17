شوف عروض مكتبة جرير علي الجوالات اليوم خصومات حتي 60% عروض رمضان

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نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض مكتبة جرير علي الجوالات اليوم خصومات حتى 60% عروض رمضان وتقدم مكتبة جرير عروض بشكل يومي على كافة أنواع الهواتف المحمولة لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بأقوى خصومات جرير التي توفرها في شهر رمضان المبارك، وتوفر مكتبة جرير في مجلة عروضها تخفيضات على هواتف سامسونج وهواتف أبل وهواتف هواوي وهواتف لينوفو وهواتف أوبو وجميع أنواع الهواتف الذكية المختلفة الأخرى. عروض مكتبة جرير علي الجوالات جوال سامسونج جالكسي اس 20 الترا متوفر بسعة 128 جيجابايت بسعر 3299 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اس 20 بلس سعة 128 جيجابايت بسعر 2499 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 الترا سعة 256 جيجابايت الجيل الخامس بسعر 3799 ريال سعودي.

جوال سامسونج +جالكسي اس 21 سعة 128 جيجابايت بسعر 3899 ريال سعودي.

جوال سامسونج +جالكسي اس 21 سعة 256 جيجابايت بسعر 3999 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 12 برو ماكس سعة 256 جيجابايت الجيل الخامس بسعر 5699 ريال سعودي.

هاتف ابل ايفون 12 برو ماكس سعة 512 جيجابايت بسعر 6699 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12 برو ماكس سعة 128 جيجابايت بسعر 5199 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 12 سعة 64 جيجابايت بسعر 3599 ريال سعودي. هاتف موتورولا G30 سعة 128 جيجابايت بسعر 799 ريال سعودي.

هاتف فيفو Y51 سعة 128 جيجابايت بسعر 949 ريال سعودي.

جوال شاومي M3 بوكو سعة 128 جيجابايت بسعر 649 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير علي الجوالات اليوم خصومات حتي 60% عروض رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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