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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض الدانوب متعة التسوق والتوفير في المقال التالي
مجلة عروض الدانوب بالسعودية، عروض تنافسية في أسواق الدانوب بجميع أنحاء المملكة، نبدأها بالمشروبات الساخنة، كريمة مبيضة كوفي ميت 400 جم ب 13،50 ريال، نسكافيه جولد 200 جم ب 36،95 ريال، أربيانا نسكافية 20+3 أظرف مجانا ب 28،95 ريال، شوربة الدجاج بالشعيرية ماجي 60 جم ب 7،50 ريال، نستله تشيريوس 375 جم ب 14،50 ريال، نستله لايون وايلد 410 جم ب 13،95 ريال، نستله كونتري كورن فليكس 700 جم ب 12،50 ريال، شوفان بالطريقة التقليدية هناء كيلو ب 10،95 ريال، مكرونة برفيتو 3 حبات ب 9،95 ريال.
مجلة عروض الدانوب متعة التسوق والتوفير
بعد الأفطار من الرائع تناول كوب ساخن من شاي الربيع إكسبريس يمكن شرائه من الدانوب ب 18،95 ريال بدلا من 31،95 ريال، عسل نحل ذائقة 500 جم ب 12،95 ريال، مكعبات سكر إن ذا رو 500 جم ب 13،95 ريال، سيلفيانا المحلي 125 جم ب 11،95 ريال، حليب مبخر المراعي ب 9،95 ريال.
مجلة عروض الدانوب الأسبوعية
5 حبات من قشطة حلى الخير ب 9،95 ريال، خليط مهلبية فوستر كلاركس ب 8،95 ريال، طحين المطاحن الأولي كيلو ب 4،50 ريال، 4 حبات شوكولاتة متنوعة 50 جم ب 9،95 ريال، شوكولاتة مارس ب 9،50 ريال، شوكولاتة جالكسي جواهر ب 49،95 ريال، شوكولاتة بست أوف مينيز 500 جم ب 22،95 ريال، شوكولاتة فبريرو روشيه 300 جم ب 32،95 ريال، شوكولاتة بار إم أند إمز ب 9،95 ريال.
عروض الدانوب اليوم
بسكويت الشاي ديمه 12 حبة ب 12،95 ريال، بسكويت شاي اولكر 12 حبة ب 8،95 ريال، بسكويت بالتمر ديمه 15 حبة ب 6،50 ريال، كورن فليكس بوينز كيلو ب 13،95 ريال، موسلي جراسي 500 جم ب 18،95 ريال، كب كيك لوزين 18 حبة ب 8،95 ريال، شراب تري سي 2،9 لتر ب 34،50 ريال، مياه معدنية بيريه 4 حبات ب 14،95 ريال، بذور دوار الشمس القري 200 جم ب 4،95 ريال.
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