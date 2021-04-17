شوف مجلة عروض الدانوب متعة التسوق والتوفير

مجلة عروض الدانوب بالسعودية، عروض تنافسية في أسواق الدانوب بجميع أنحاء المملكة، نبدأها بالمشروبات الساخنة، كريمة مبيضة كوفي ميت 400 جم ب 13،50 ريال، نسكافيه جولد 200 جم ب 36،95 ريال، أربيانا نسكافية 20+3 أظرف مجانا ب 28،95 ريال، شوربة الدجاج بالشعيرية ماجي 60 جم ب 7،50 ريال، نستله تشيريوس 375 جم ب 14،50 ريال، نستله لايون وايلد 410 جم ب 13،95 ريال، نستله كونتري كورن فليكس 700 جم ب 12،50 ريال، شوفان بالطريقة التقليدية هناء كيلو ب 10،95 ريال، مكرونة برفيتو 3 حبات ب 9،95 ريال.

مجلة عروض الدانوب متعة التسوق والتوفير

بعد الأفطار من الرائع تناول كوب ساخن من شاي الربيع إكسبريس يمكن شرائه من الدانوب ب 18،95 ريال بدلا من 31،95 ريال، عسل نحل ذائقة 500 جم ب 12،95 ريال، مكعبات سكر إن ذا رو 500 جم ب 13،95 ريال، سيلفيانا المحلي 125 جم ب 11،95 ريال، حليب مبخر المراعي ب 9،95 ريال.

مجلة عروض الدانوب الأسبوعية

5 حبات من قشطة حلى الخير ب 9،95 ريال، خليط مهلبية فوستر كلاركس ب 8،95 ريال، طحين المطاحن الأولي كيلو ب 4،50 ريال، 4 حبات شوكولاتة متنوعة 50 جم ب 9،95 ريال، شوكولاتة مارس ب 9،50 ريال، شوكولاتة جالكسي جواهر ب 49،95 ريال، شوكولاتة بست أوف مينيز 500 جم ب 22،95 ريال، شوكولاتة فبريرو روشيه 300 جم ب 32،95 ريال، شوكولاتة بار إم أند إمز ب 9،95 ريال.

عروض الدانوب اليوم

بسكويت الشاي ديمه 12 حبة ب 12،95 ريال، بسكويت شاي اولكر 12 حبة ب 8،95 ريال، بسكويت بالتمر ديمه 15 حبة ب 6،50 ريال، كورن فليكس بوينز كيلو ب 13،95 ريال، موسلي جراسي 500 جم ب 18،95 ريال، كب كيك لوزين 18 حبة ب 8،95 ريال، شراب تري سي 2،9 لتر ب 34،50 ريال، مياه معدنية بيريه 4 حبات ب 14،95 ريال، بذور دوار الشمس القري 200 جم ب 4،95 ريال.