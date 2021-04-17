نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارقام الاشتراك في برنامج الشارة رمضان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارقام الاشتراك في برنامج الشارة ، البرنامج الذي تقوم بتقديمه الإعلامية حصة الفلاسي ويُعرض البرنامج على قناة أبو ظبي الإماراتية، ويبحث عن موعد عرضه ورقم الاشتراك به العديد من الأشخاص في دولة الإمارات من أجل الاشتراك به، وبرنامج الشارة يعد من البرامج الترفيهية المتنوعة يُعرض كل عام في الإمارات في شهر رمضان وهو حائز على ملايين المشاهدات ويود الكثير من الاشتراك في البرنامج وحل المسابقات التي تُطرح خلال هذا البرنامج الرائع.

ارقام الاشتراك في برنامج الشارة 2021

يتمكن الراغبين من المشاركة في هذا البرنامج التراثي والذي يهتم بتقديم المواضيع المتنوعة والهامة هذا مع المسابقات المميزة جداً من خلاله والاشتراك من خلال بعض الأرقام التي تم تخصيصها من أجل المشاركة والتي تم الإعلان عنها خلال أولى حلقات البرنامج.

يمكنكم الآن الاشتراك في برنامج الشارة من داخل دولة الإمارات عبر الاتصال على رقم 600551255 أما عن الرقم المخصص للمشتركين من خارج الإمارات الرقم الدولي للبرنامج هو 971600551233.

موعد عرض برنامج الشارة

يتم عرض أشهر برامج المسابقات برنامج الشارة بشكل يومي الساعة العاشرة مساءً على قناة أبوظبي خلال الشهر الكريم على حسب توقيت دولة الإمارات العربية، والساعة الثامنة بتوقيت دولة القاهرة، وتُعاد الحلقة مرة ثانية لمن فاته العرض الأول الساعة التاسعة صباح كل يوم بتوقيت الإمارات.

وقد حصد برنامج الشارة نسب مشاهدة عالية جداً خلال الشهر الكريم كما وقد ارتفعت معدلات البحث بشأن معرفة مواعيد عرض البرنامج وكيفية الاشتراك وأرقام الاشتراك ، ونظراً لشهرة البرنامج فدائماً ما يحرص الكثير على المشاركة به ومتابعة حلقاته المميزة على شاشة قناة أبو ظبي الفضائية أو على قناة الإمارات الفضائية وهو من أكثر البرامج متابعة بعد بعد الأسبوع الأول من رمضان.