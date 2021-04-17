نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الاشتراك في برنامج المندوس وتردد قناة سما دبي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الاشتراك في برنامج المندوس يتم البحث عنه خلال فترت عرض البرنامج على القناة الرسمية حيث يعتبر البرنامج أحد أهم البرامج الدينية التي يتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك ويقوم بتناول العديد من المشكلات الدينية والقضايا التي يرغب في التعرف عليها المشاهدين وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على رقم الاشتراك في برنامج المندوس.

رقم الاشتراك في برنامج المندوس

يقدم برنامج المندوس على قناة سما دبي منذ ما يقارب الثمانية سنوات ويقوم البرنامج باستقبال العديد من المكالمات والمداخلات من قبل المشاهدين طوال فترة البرنامج، كما أن البرنامج يقوم بتقديم العديد من الجوائز والمفاجآت المتميزة للفائزين في المسابقات التي يقوم البرنامج بتنظيمها.

يقوم الأفراد بالبحث عن رقم الاشتراك في برنامج المندوس وذلك رغبة منهم في المشاركة مع الإعلامي الفاضل عبد الله إسماعيل والمناقشة حول القضايا والمشكلات التي يتم عرضها من خلال البرنامج، ويمكن للأفراد الراغبين في الاشتراك التواصل عن طريق الأرقام التالية:

للاتصال من داخل الإمارات العربية المتحدة عبر الرقم (600551413).

للراغبين في الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية يتم الاتصال عبر الرقم (00971600551413).

ويمكن التواصل من خلال الرقم الخاص بقناة سما دبي على الرقم التالي (97143669999).

وللاتصال بالبرنامج من جميع الدول العربية يتم التواصل عبر الرقم (00971600551413).

رقم برنامج المندوس 2021 واتساب

يمكن للأفراد الراغبين في التواصل مع البرنامج والإعلامي عبد الله إسماعيل التواصل من خلال رقم الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم (0509008005).

تردد قناة سما دبي الجديد 2021

أيضًا يقوم الأفراد بالبحث عن التردد الخاص بقناة سما دبي والعارضة لبرنامج المندوس منذ البدء في عرضه وفيما يلي سوف نستعرض التردد الخاص بالقناة:

تردد قناة سما دبي على النايل سات يكون (12417) أفقي ومعدل ترميز 27500، أما عن تردد قناة سما دبي على قمر العرب سات فيكون (12130) وأيضًا معدل الترميز 27500.

كما تقوم القناة بعرض العديد من البرامج الأخرى المتميزة والتي لاقت إقبال شديد من المشاهدين منها:

إسلام التسامح.

صحتكم أمانة.

برنامج بيوت الرحمن ويعد من أفضل البرامج الوثائقية.

وغيرها من البرامج المتميزة، التي اعتادت القناة أن تقدمها لنا سواء خلال شهر رمضان المبارك، أو في غيرها وعلى مدار العام.