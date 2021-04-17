نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم التواصل في برنامج الشارة عبر قناة أبو ظبي 2021 في المقال التالي
رقم التواصل في برنامج الشارة يقع محل اهتمام لدى العديد من المواطنين الذين يفضلون متابعة البرامج التراثية، ويُقبل علينا برنامج الشارة مع الإعلامية حصة الفلاسي في شهر رمضان المبارك ليخطف الأنظار إليه، ويحصل على قاعدة كبيرة من الجماهير في الإمارات وفي الوطن العربي ككل، وهو واحد من أفضل برامج المسابقات على الإطلاق، ويتم نقله من خلال قناة أبو ظبي، ولذلك يتم البحث عن رقم برنامج الشارة بالإضافة إلى مواعيد نقل الحلقات على القنوات التليفزيونية، والذي لا يقل شهرة عن برنامج المندوس أحد أهم البرامج المتميزة التي تعرض على القنوات التليفزيونية.
رقم التواصل في برنامج الشارة
على من يرغب في الاشتراك في برنامج الشارة أحد أهم برامج المسابقات في الوطن العربي، يمكن الاشتراك من خلال التواصل عبر رقم برنامج الشارة، وذلك كما يلي:
- يمكن الاتصال من الإمارات: 600551255
- أو يمكن الاتصال من خارج الإمارات: 971600551233.
مواعيد عرض برنامج الشارة
وقد أعلنت قناة أبو ظبي نقل برنامج الشارة المصنف على أنه واحد من برامج المسابقات التي تهتم بعرض تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وما يدور حولها، والمهارات التي يستطيع الأفراد تأديتها، وغيرها من الحديث عن المهن التي كان لها دور ريادي في تقدم الإمارات سواء في الماضي أو في الحاضر، ويمكن متابعة البرنامج في الأوقات التالية:
- متابعة برنامج الشارة على قناة أبو ظبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على مدار الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، أي من السبت إلى الجمعة.
- وعلى من يرغب في متابعة الإعادة للبرنامج، فيمكنه المتابعة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف أيضًا حسب ما أشار إليه البرنامج من خلال جداول عرض البرنامج.
والجدير بالذكر، أن الموسم الحالي من برنامج الشارة هو الموسم العاشر للبرنامج، والذي تمكن من استقطاب نسبة كبيرة من المتابعين، ولذلك تمكن البرنامج من الدخول إلى العديد من المنازل، وتتابعه الكثير من الأسر في الوطن العربي وفي دولة الإمارات، ويتفاعل معه أعداد كبيرة من الجماهير في محيط الوطن العربي أيضًا.
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