شوف تنزيلات بنده الاسبوعية 40% خصم حتى نهاية شهر رمضان

تنزيلات بنده الاسبوعية العروض المقدمة من هايبر بنده، هايبر بنده من أفضل المتاجر التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقوم بتقديم أفضل العروض والتي منها الفواكه والخضروات والحلويات بالأخص بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، ولذلك نحن جئنا إليكم اليوم لكي نذكر لكم أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده في السعودية.

تنزيلات بنده الاسبوعية

تخفيضات هايبر بنده في السعودية مجموعة مختارة من اجود الاصناف منتقاة خصيصا لكل عملائنا العروض متوافرة بجميع فروع بنده بالمملكة العربية السعودية. تخفيضات بنده الشهرية بلغ سعر زيت جوز الهند بكر عضوي أرض الطبيعية إلى ٣٨.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٥.٩٥ ريال سعودي. خصومات بنده اليوم قطر القيقب عضوي أرض الطبيعة وصل سعره إلى ٢٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٤٣.٩٥ ريال سعودي. عروض بنده الشهرية أرز بسمتي اسمر عضوي أرض الطبيعة وصل سعره إلى ١٨.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٢٥.٩٥ ريال سعودي.

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اقوى تخفيضات بنده التى ليس لها مثيل عروض شهر رمضان المبارك كل عام وانتم بخير، العروض متاحة بجميع فروع بنده المنتشرة بالمملكة العربية السعودية.

تخفيضات بندة الاسبوعية رقائق شوفان ناعمة عضوي وصل سعره إلى ١٤.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٩.٩٥ ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية فاصوليا أرض الطبيعة وصل سعره إلى ٩.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٢.٩٥ ريال سعودي. خصومات بنده الاسبوعية مرقة الخضار عضوي بالملح وصل سعرها إلى ٦.٩٥ ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية شوربة الخضار عضوي أرض الطبيعة وصل سعره إلى ١٤.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٩.٩٥ ريال سعودي.

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