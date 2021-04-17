نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا extra السعودية للإلكترونيات اليوم…أحدث عروض الهواتف النقالة من الشركة المتحدة للإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم المواطن السعودي بأجدد العروض التي تُقدمها اكسترا extra السعودية، حيث تعمل دائما الشركة المتحدة للإلكترونيات على خدمة عملائها الكرام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وهذه العروض ليست على نوع واحد من الأجهزة فقط، بل أن العروض تكون على الهواتف النقالة بالإضافة إلى العروض التي تطلقها الشركة على الاجهزة الكهربائية، فضلاً عن العروض على الأدوات المنزلية، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال موقعنا، العروض التي أطلقتها الشركة المتحدة للإلكترونيات. عروض شركة اكسترا extra السعودية 2021 العروض الخاصة بالهواتف النقالة نوع آبل أيفون 1- هاتف آبل آفون 11 مساحة 64 جيجا، بضمان لمدة حولين كاملين بنسبة خصم 20%، بسعر 3767 ريال سعودى. 2- هاتف آبل آيفون 11 برو مساحة 512 جيجا، بضمان لمدة حولين بنسبة خصم 20%، بسعر 5167 ريال. 3- هاتف آبل آيفون 11 برو ماكس مساحة 64 جيجا، بضمان عامين، بسعر 4207 بالإضافة إلى هدية يتم اختيارها عن طريق العميل. 4- هاتف آبل آيفون اس اي مساحة 256 جيجا، بضمان كامل لمدة سنتين، بخصم بنسبة 20%، بسعر 2103 ريال. 5- هاتف آبل آيفون 11 برو، مساحة 256 جيجا، بضمان كامل لمدة سنتان، بخصم نسبته 15%، بسعر 4675 ريال. 6- هاتف آيفون آبل 11، مساحة 64 جيجا، بخصم نسبته 14%، بسعر 2799. وتتوافر هذه الهواتف بالألوان الآتية:- أخضر غامق ورمادي اللون وأحمر وأبيض وأسود وفضي. العروض الخاصة بالهواتف النقالة نوع هواوي 1- هاتف هواوي 8 واي بي، مساحة 128 جيجا، بخصم نسبته 25%، وسعر 699 ريال، فضلاً عن هدية يقوم باختياراها العميل بنفسه، وتبلغ قيمة الهدية المُقدمة 139 ريال 2- هواوي نوفا 7 آي، مساحة 128 جيجا، بخصم نسبته 24%، بالإضافة إلى هدية مجانية يختارها العميل بنفسه تبلغ قيمتها 145 ريال. تتوفر الهواتف بالألوان الآتية:- الأحمر والأبيض والفضي والأزرق والرمادي والأحمر.

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