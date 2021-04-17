نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى التخفيضات من هايبر بنده في شهر رمضان المبارك hyper panda في المقال التالي

يعد هايبر بنده أكبر متاجر البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية وهو يتبع مجموعة صافولا الشهيرة التي تعد واحدة من أهم الشركات القابضة الرائدة في مجال الأغذية والبيع بالتجزئة، وقد عملت المجموعة منذ نشأتها على تحقيق رغبات عملائها بتوفير أفضل الأسعار والمنتجات في فروعها المختلفة، ومع بداية شهر رمضان المبارك بدأت عروض بنده الأسبوعية بخصومات رائعة على شتى السلع ومن بينها المنتجات الغذائية بأنواعها نظراً للإقبال الكبير على شرائها ورغبة العديد من المتسوقين في شراء مقاضي الشهر الكريم وإعانة الأسر المتعففة بشراء احتياجاتها من الغذاء في هذا الشهر، وتقدم بنده فرصاً مميزة لعملائها للمشاركة في كفالة الأيتام والتبرع للجمعيات الخيرية بإخبار المحاسب برغبتهم في ترك الهللات المتبقية كتبرع. عروض هايبر بنده الأسبوعية على السلع الغذائية تقدم بنده عروض مميزة على الخضار المشكل مع ذرة العملاق الأخضر أو بازلاء خضراء وزن الكيس 450 جرام مقابل 6.50 ريال فقط بدلاً من 11.95 ريال قبل الخصم.

احصل على أكواز ذرة العملاق الأخضر يحتوي الكيس على 4 أكواز من الذرة مقابل 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

نقانق الدجاج المجمدة فقيه وزن 400 جرام احصل على حبتان من المنتج مقابل 8.50 ريال بدلاً من 17 ريال سعودي.

دجاج مفروم فقيه وزن 400 جرام بسعر 11.95 ريال للحبتين بدلاً من 23.90 ريال.

دجاج فقيه سعر الحبتين وزن الحبة 1100 جرام 24.95 ريال بدلاً من 31.90 ريال، أما سعر الكرتون 10 حبات من نفس الوزن 99.95 ريال بدلاً من 154.95 ريال.



خضار مشكل مونتانا وزن 400 جرام أو بروكلي وزن 250 جرام بسعر 9.95 ريال لكل ثلاث أكياس.

كيس رمان حب داري وزن كيلو جرام بسعر 11.50 ريال للكيس بدلاً من 14.95 ريال.

بطاطس كيرلي أو ويدجز داري وزن كيلو جرام سعر الكيس فقط 9.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

كيس بطاطس مقلية أو رفيعة داري وزن 2 كيلو جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً 18.95 ريال.

روبيان للطبخ أسماك وزن 400 جرام سعر الكيس 12.50 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

احصل على ثلاث حبات من نقانق دجاج أو بالجبنة داري وزن 340 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 17.85 ريال.

ثلاث حبات من مفروم لحم بقري أو غنم السعودية وزن 400 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 11.85 ريال.



شوفان سريع التحضير عضوي أورجانتي وزن 500 جرام سعر الحبة 12.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

رولز رايس أب 50 جرام بسعر 4.50 ريال بدلاً من 6.50 ريال.

حليب عضوي كامل أو قليل الدسم آرلا سعة 1 لتر بسعر 8.95 ريال للحبة بدلاً من 13.25 ريال.

كريمة البندق والكاكاو عضوي وزن 350 جرام بسعر 19.95 ريال للحبة بدلاً من 25.95 ريال.

كيك رايس أب 120 جرم بسعر 8.95 ريال للحبة الواحدة بدلاً من 11.95 ريال.

صلصة اللحم الخفيفة فرشلي وزن 284 جرام بسعر 7.95 ريال للحبة بدلاً من 10.95 ريال. عروض بنده على المعجنات الرمضانية والأغذية المعبئة سمبوسك السنبلة 12 قطعة وزن 240 جرام بسعر 8.95 ريال للحبة بدلاً من 19.95 ريال.

بيتزا السنبلة (380/400/420/470 جرام) سعر الحبة 11.95 ريال.

ستربس الدجاج أو الدجاج الحار السنبلة وزن 750 جرام بسعر 23.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال. خضراوات السنبلة وزن 800 جرام سعر الكيس 8.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

احصل على واحدة + واحدة مجاناً من بامية زيرو أو اكسترا أو السنبلة وزن 400 جرام بسعر 11.95 ريال.

شرائح بطاطس السنبلة بالبهارات وزن الكيس 2.5 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلاً من 33.50 ريال.

عجينة الكنافة وليمة وزن 500 جرام بسعر 10.50 ريال للحبة + حبة مجاناً بدلاً من 21 ريال. عروض هايبر بنده على منتجات أمريكانا برجر الدجاج أو بقري أو برجر الدجاج بالبقسماط وزن كيلو جرام بسعر 20.95 ريال للكيس.

ميني برجر بقري أمريكانا 13 قطعة وزن 400 جرام بسعر 8.95 ريال للعلبة.

فيليه الدجاج أمريكانا وزن 420 جرام بسعر 15.95 ريال.



خضار فوديز أو كولد اليكس وزن 400 جرام سعر الكيس 3 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

اشتري حبة واحصل على الثانية مجاناً عند شراء كنافة مفروكة الكرامة وزن 500 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 25.90 ريال.

رقائق السبرينغ رول الكرامة وزن 250 جرام اشتري حبة واحصل على الأخرى مجاناً بسعر 6.50 ريال فقط بدلاً من 13 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى التخفيضات من هايبر بنده في شهر رمضان المبارك hyper panda - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى التخفيضات من هايبر بنده في شهر رمضان المبارك hyper panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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