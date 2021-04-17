نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض هايبر بنده رمضان 1442هـ الأسبوعية الجديدة وأسعار وخصومات قوية للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية الجديدة رمضان 1442هـ في جميع فورع بنده في المملكة العربية السعودية التي تقدم أقوى التخفيضات والخصومات على جميع منتجاتها سواء أجهزة كهربائية، أو سلع غذائية لشهر رمضان الكريم، وتقدم أقوى عروض ال 2 و3 ريال على السلع الغذائية، فمن المعروف أنه في شهر رمضان تكثر المناسبات، والعزائم على الإفطار بدعوة الأقارب، والأصدقاء، فتجد أن مائدة الإفطار في رمضان تمتلئ بكثير من الأصناف، والمأكولات، والأطعمة الشهية، والحلويات الشرقية المختلفة، لذلك تقدم لكم بنده أسعار مناسبة لجميع الأسر في رمضان، وكل سنة وأنتم طيبين، ورمضان سعيد عليكم.

أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية الجديدة رمضان 1442هـ

تقدم بنده أقوى عروضها على السلع الغذائية ب 2 ريال، و 3 ريال، بالإضافة لخصومات هائلة على باقي المنتجات بمناسبة شهر رمضان الكريم.

جبنة فيتا دانماكي، للكيلو بسعر 99095 ريال بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

طحين فاخر البيكر (1 كيلو)، عرض 4 حبات بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.80 ريال سعودي.

عرض 3 حبات لحم تونا خفيف بالزيت النباتي ألوها / بزيت دزار الشمس الخير، بسعر 10.95 ريال سعودي.

عرض 1+1 سكر ناعم الأسرة (5 كيلو)، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 39.90 ريال سعودي.

بطيخ مدور محلى، بسعر 2 ريال.

مخلل خضار مشكل طيبة، بسعر 2 ريال سعودي.

خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور، بسعر 2 ريال.



سلطة زيتون أخضر مغربية 250 جم، بسعر 3 ريال سعودي.

زيتون أخضر / أسود شرائح أليسا 250 جم، بسعر 3 ريال.

شرائح خبزبر / أبيض بنده للكيس، بسعر 3 ريال.



موز فلبيني / إكوادوري، للكيلو بسعر 3.95 ريال سعودي.

تمر سكري رطب محلي سيافا (1 كيلو)، للعلبة بسعر 9.50 ريال سعودي.



أسعار بنده القوية على اللحوم والدواجن والأسماك

قطع جمل للعظم، للكيلو بسعر 28.95 ريال سعودي.

كيلو فخذ خروف أسترالي بالعظم، بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو موزة غنم بالعظم أسترالي، بسعر 38.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بدون عظم، للكيلو بسعر 43.95 ريال سعودي.



صدور دجاج فقيه (500 جم)، للعلبة بسعر 8.50 ريال بدلاً من 11.95 ريال سعودي.

دجاج مفروم التنمية، للعلبة بسعر 7.95 ريال بدلاً من 12.95ريال سعودي.



أقوى خصومات بنده على الأجهزة الكهربائية

دائما ما تتميز بنده فيما تقدمه من خصومات وتخفيضات على الأجهزة الكهربائية في جميع فروعها خاصة في شهر رمضان.