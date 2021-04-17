نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان في هايبر بنده السعودية في المقال التالي

نقدم لكم عروض شهر رمضان في هايبر بنده السعودية، هايبر بنده يقدم لكم عدد من العروض المميزة والفريدة على جميع مستلزمات المنزل العصري، وعلى الدجاج واللحم والخضراوات والأجهزة الكهربائية، الآن اشتري أقوى وأفضل عروض شهر رمضان المبارك من شركة بنده ولا تفوت العرض في فروع بنده وهايبر بنده على جميع مستلزمات المنزل الأساسية وبأسعار خيالية، بدأ العرض منذ يوم الأربعاء 2 رمضان وينتهي في يوم الثلاثاء 8 رمضان 1442 هـ أو حتى نفاد الكمية. عروض هايبر بنده على المنظفات: عرض على مسحوق غسيل مركز اريال ( 7 / 6.25 كيلو ) بسعر 54.95 ريال سعودي للكيس، بدلاً من سعر 126.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل مركز برسيل ( 7 كيلو ) سعر الحبة 44.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 110.50 ريال سعودي.

صندوق مسحوق غسيل تايد مركز ( 2 × 5 كيلو ) العلبة بسعر 63.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 79.95 ريال سعودي.

كبسولات تايد / اريال 22 × 25.2 جرام ( 22 كبسولة ) بسعر 29.95 ريال سعودي للحبة، بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل بونكس مركز ( 5 كيلو ) الكيس بسعر 31.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 45.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل سرف ( 10 كيلو ) 48.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 59.95 ريال سعودي.

منعك للأقمشة مركز داوني ( 1 لتر ) / ( 880 مل ) سعر الحبة 13.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل تايد مركز ( 4.5 / 5 كيلو ) سعر الكيس 32.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 72.95 ريال سعودي. عرض بنده على الدجاج والخضراوات: عرض على بطاطس مقلية / رفيعة أكثر قرمشة ساديا بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

عرض على دجاج ساديا بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 33.90 ريال سعودي.

عرض على دجاج ساديا بسعر 84.95 ريال سعودي بدلاً من 164.95 ريال سعودي. عرض على دجاج ساديا بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 31 ريال سعودي.

عرض على دجاج ساديا بسعر 114.95 ريال سعودي بدلاً من 152.95 ريال سعودي.

عرض على أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد ساديا 450 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

عرض على أجنحة دجاج ساديا 900 جرام 2 حبة بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 25.90 ريال سعودي.

عرض على أفخاذ دجاج غليظة مجمدة ساديا 900 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

عرض على ملوخية ساديا 400 جرام 3 حبة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 20.05 ريال سعودي.

عرض على بامية زيرو ساديا 400 جرام بسعر 7.50 ريال سعودي للحبة بدلاً من 10.95 ريال سعودي.

عرض على خضار ساديا 450 جرام 3 حبة بسعر 10.95 بدلاً من 29.85 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض رمضان في هايبر بنده السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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