شوف عروض نستو اليوم الأحد 18 ابريل 2021 الموافق 6 رمضان 1442

نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض نستو اليوم حيث تعد واحده من افضل العروض في المملكة العربية السعودية التي ينتظرها المواطنين حيث تقدم عروض نستو في سادس أيام شهر رمضان تخفيضات علي جميع السلع الغذائية بخصومات كبيره جدا تصل إلي 50% علي جميع الجوالات والأجهزة المنزلية والإلكترونية والتي سوف نقدمها لكم من خلال مجله العروض كي تستفيدوا بالخصومات المقدمة علي هذه المنتجات.

عروض نستو اليوم

تشمل عروض نستو اليوم العديد من المنتجات حيث تقدم :

تقدم عروض نستو خصومات علي زيت الطبخ بسعر 10.95 ريال

تقدم عروض نستو برسيل مسحوق غسيل بسعر 31.95 ريال سعودي

تقدم عروض نستو بسبوسه العلالي بسعر 8.95 ريال سعودي

تقدم عروض نستو بيبي جوي حفائض للأطفال بسعر 94.95 ريال سعودي

تشمل عروض نستو جميع أنواع اللحوم :

تحتوي عروض نستو علي شرائح لحم بقر هندي بسعر 32.95 ريال سعودي

تحتوي عروض نستو لحم بقري مفروم بسعر 28.95 ريال سعودي

تحتوي عروض نستو الرياض علي كتف لحم بقر بالعظم بسعر 34.95 ريال سعودي

تقدم عروض نستو جميع المنتجات الغذائية:

تحتوي عروض نستو الرياض علي مانجو بسعر 13.95 ريال سعودي

تحتوي عروض نستو الرياض شمام حلو بسعر 4.95 ريال سعودي

تحتوي عروض نستو الرياض علي كبده غنم بسعر 24.95 ريال سعودي

تحتوي عروض نستو الدمام علي لحم طازج بسعر 28.95 ريال سعودي

تحتوي عروض نستو علي زنجبيل بسعر 6.95 ريال

كانت هذه عروض نستو اليوم 6 رمضان 1442 الموافق 18 ابريل الثلاثاء حيث تقدم جميع الأدوات الكهربية والمنزلية وجميع أنواع الجوالات والسلع الرمضانية التي يحتاجها كل بيت في المملكة العربية السعودية بخصومات كبيره لمده ثلاث أيام فقط في جميع متاجرها.