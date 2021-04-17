شوف عروض اكسترا السعودية علي الجوالات اليوم 18 ابريل 2021

عروض اكسترا من أقوى العروض التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بشكل يومي خاصة عروض اكسترا علي الجوالات فهي من أقوى وأفضل العروض التي يمكن للجميع الاستمتاع بها، ونوفر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني عروض اكسترا السعودية علي الجوالات اليوم 18 ابريل 2021 الموافق 6 رمضان 1442، وتحتوي العروض على العديد من الهواتف الذكية الشائعة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص مثل هواتف سامسونج وهواتف أوبو وهواتف هواوي والكثير من الهواتف الأخرى.

عروض اكسترا السعودية

عروض اكسترا السعودية علي الجوالات من أقوي العروض التي يحتاجها الكثير من الاشخاص مثل جوال تكنو كامون 16 برو بسعر 869 ريال، وجوال موتورولا جي بلس بسعر 1199 ريال، وجوال فيفو واي 51 بسعر 949 ريال، وجوال أوبو إية 73 بسعر 899 ريال، والكثير من الجوالات المميزة التي توفرها اكسترا بشكل يومي علي الكثير من الهواتف الذكية والتي توفرها بأقوي الخصومات بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويمكن للجميع الاستمتاع بهذة الخصومات من جميع فروع اكسترا السعودية.

عروض اكسترا جوالات

عروض اكسترا من العروض الرائعة التي توفرها اكسترا في كافة فروعها في كافة السعودية مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة وكافة المدن المختلفة الأخرى، فهي تمتلك عدد كبير من الفروع المختلفة التي توفر جميع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والإلكترونيات مثل الشااشات والهواتف.