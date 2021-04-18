نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم رمضان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في أجواء شهر رمضان الكريم، والمسابقات التي تقدمها كثير من البرامج من أجل إدخال السعادة على قلوب الصائمين، ينتظر الكثير منا الجائزة الكبرى التي أعلن عنها برنامج الحلم في شهر رمضان 2021، والذي يتم عرضه على قناة إم بي سي 1، حيث يبلغ قدرها نصف مليون دولار، حيث سوف يتم السحب الأول بقيمة 125 ألف دولار، وسحب آخر بربع مليون دولار، أما عن السحب الكبير، فسوف يكون في شهر رمضان، والمقدره بقيمة نصف مليون دولار، نستعرف وإياكم من خلال هذا المقال، خطوات وطريقة وأرقام الاشتراك في برنامج الحلم 2021.

مسابقة الحلم MBC Dream

مسابقة الحلم من أشهر المسابقات على مستوى العالم العربي وهي من تقديم الإعلامي الشهير مصطفي الآغا والذي قد أعلن من قبل عن أن باب الاشتراك في المسابقة مفتوح وموعد السحب القادم سيكون خلال شهر رمضان الجاري 2021 والسحب سيكون بقيمة نصف مليون دولار أمريكي ومنزل في جزر اليونان.

باب الاشتراك مفتوح الآن أمام جميع المتسابقين وحتى لحظة الإعلان عن موعد السحب القادم، ومن المعروف أن المسابقة تتم بمصداقية عالية جداً حيث يتم السحب على الهواء مباشرة والاتصال بالمتسابق الفائز لإخباره بفوزه في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021:

أما عن أرقام الاشتراك في المسابقة من الدول العربية حيث يتصل كل مشترك على الرقم المرادف لبلده:

دولة السعودية:650444.

العراق:1200.

فلسطين:1623.

مصر:9669.

تونس:85988.

الإمارات:3636.

هناك أيضاً رقم دولي موحد هو 008821622775627.

والاشتراك في مسابقة my dream من خلال إرسال كلمة حلم باللغة العربية أو dream باللغة الإنجليزية أو reve باللغة الفرنسية.