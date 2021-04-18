نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم اليوم وتنزيل يصل الى 43% على البقالة واللوازم الغذائية للإفطار والسحور في المقال التالي

عروض اسواق العثيم اليوم، تقوم أسواق عبد الله العثيم بالتجهيز لعروض شهر رمضان المبارك من فترة ليست قصيرة، فقامت أسواق عبدالله العثيم بمفاجأة عملائها الكرام بالعديد من التخفيضات على السلع الغذائية وأغذية رمضان، ليس هذا فحسب؛ بل أيضا هناك عروض الجوالات في العثيم من ضمن عروض العثيم الالكترونية، والعديد من التخفيضات أحضرنا منها ما يلي رمضان المبارك وعروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم تونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس، 185 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 11.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين فراولة مجمدة مونتانا، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 9.95 ريال سعودي بدلاً من 12.75 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم كورن فليكس كلوفز بوبس/شكولاتة، 375 جرام، سعر المنتج 15.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه كاتشب طماطم قودي طبيعي، 560 جرام، سعر المنتج 6.95 ريال سعودي بدلاً من 11.25 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج اليوم تونة قودي ،185 جرام، سعر المنتج 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي. العثيم العروض الترويجية عروض العثيم الاثنين تونة المراعي الخضراء خفيفة، الوزن 185 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 16.50 ريال سعودي بدلاً من 28.85 ريال سعودي.

عروض اسواق العثيم أرز المها بنجابي، وزن 5 كيلو، سعر المنتج 33.95 ريال سعودي بدلاً من 41.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم أرز جرين فارم المصري، وزن 5 كيلو بالإضافة 20 % مجاناً، سعر المنتج 25.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم زيتون ايديال اسود، 125 جرام، سعر المنتج 6.95 ريال سعودي بدلاً من 8.50 ريال سعودي. مهرجان الطازج العثيم العثيم ماركت اكتساب بلسبري خليط لكيك الكاكاو، زنة 485 جرام، بسعر المنتج بعد العرض 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم مايسترو قهوة وسط، زنة 250 جرام، وسعر المنتج الآن 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال سعودي من العرض.

عروض العثيم جده كاستر جرينز بودرة، 450 جرام، سعر المنتج 5.50 ريال سعودي بدلاً من 7.50 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم جيلي فوستر منوع، 6* 85 جرام، سعر المنتج 9.95 ريال سعودي بدلاً من 13.09 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اسواق العثيم اليوم وتنزيل يصل الى 43% على البقالة واللوازم الغذائية للإفطار والسحور - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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