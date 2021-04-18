نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض تمرية على الحلويات الرمضانية والمخبوزات في المقال التالي

مع شهر رمضان المبارك يبحث الكثيرين عن عروض تمرية على الحلويات الرمضانية والمخبوزات والفطائر. يُعد تمرية من رواد صناعة الحلويات في المملكة. لها تاريخ عريق في دمج الحلويات التراثية بالعصرية نجد أنها معتمدة على التمور وتفوقت في صناعة وتقديم حلا القهوة. ومزجها بالطابع الفريد لكرم الضيافة العربية وإليك أبرز العروض والأسعار. عروض تمرية على الحلويات الرمضانية والمخبوزات صينية سمورز بسعر 132.25 ريال

صينية سلة ترافلز بسعر 253.58 ريال

صينية كريب دانتيل و ديلايت و ارابيسك بسعر 212.87 ريال

صينية بيوقلز و ارابيسك و جورمية بسعر 273.14 ريال

صينية تشوكو كيك بسعر 213.90 ريال

صينية تشوكو كيك و بيوقلز بسعر 238.74 ريال

صينية تشوكو كيك و شوكوويفر بسعر 220.80 ريال

صينية تشوكو كيك و كريب تويست بسعر 205.85 ريال

صينية تشوكو كيك و تمرية بالشوكولاتة بسعر 260.48 ريال

صينية تشوكو كيك و بيوقلز بسعر 177.22 ريال

سلة تمرية و تمرية بالشوكولاتة بسعر 233.98 ريال

ديلايت بسعر 225.06 ريال

ارابيسك بسعر 317.98 ريال

صينية تمرية بسعر 258.01 ريال. المعجنات : فطائر مشكلة بصينية بسعر 130.87 ريالًا

علبة فطاير كبيرة بسعر 90.00 ريالًا

علبة فطاير صغيرة بسعر 50 ريالًا. الكيك: كيكة الرهش بسعر 70 ريال

كيك التمر بسعر 92 ريال

كيكة أعواد التمر بسعر 104 ريال

كيكة أعواد الشوكولاتة بسعر 104 ريال

أعواد قرص عقيلي بسعر 104 ريال.

بابكا بيتزا بسعر 70 ريال

بابكا جبنة الڤيتا بسعر 70 ريال

بابكا الزعتر بسعر 70 ريال

بابكا النوتيلا بسعر 70 ريال

بابكا القرفة بسعر 70 ريال

كرواسان جبنة ( صغير ) بسعر 3.50 ريال

كرواسان زعتر ( صغير ) بسعر 3.50 ريال

كرواسان نوتيلا ( صغير ) بسعر 6 ريال

كرواسان فستق ( صغير )بسعر 6 ريال

كرواسان سادة ( صغير )بسعر 3 ريال

كرواسان لوز (صغير) بسعر 6 ريال

كرواسان جبنة ( كبير ) بسعر 10 ريال

كرواسان زعتر ( كبير ) بسعر 10 ريال

كرواسان لوز ( كبير ) بسعر 14 ريال

كرواسان فستق ( كبير ) بسعر 14 ريال

كرواسان نوتيلا ( كبير ) بسعر 14 ريال

كرواسان شوكولاته بسعر 14 ريال

بريوش كريم بسعر 12 ريال

بريوش السكر بسعر 4 ريال

بريوش العسل بسعر 4 ريال

بريوش نوتيلابسعر 5 ريال مواعيد تمرية في رمضان تستمر فروع تمرية في مواعيد شهر رمضان المبارك كالآتي : عرض رمضان من تمرية اشتر أي نوع من البودينغ واحصل على علبة فطاير صغيرة مجانا مقابل 220 ريال فقط

كيوب الفول السوداني بسعر 115 ريال

كيوب نوتيلا بسعر 115 ريال الوسوم عمر شويل - جدة عروض تمرية على الحلويات الرمضانية والمخبوزات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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