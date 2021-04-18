نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير لاب توب hp.. واشتري أرخص لاب توب في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير لاب توب أحد أكثر عروض الإلكترونيات التي يبحث عنها كل المواطنين في المملكة، حيث تعد مكتبة جرير من أكبر المكتبات في المملكة العربية السعودية، أسسها السيد محمد العقيل في الرياض حيث تم وضع حجر الأساس لها في 8 أكتوبر من عام 1979 م، و مكتبة جرير تعمل في عمليات تجارة التجزئة و الجملة للأدوات المكتبية و المدرسية، كما أيضا تعمل في بيع الكتب و الوسائل التعليمية الحديثة و تجهيزات المكاتب من اثاث و خلافة و أدوات الرسم الهندسي و لعب الأطفال و أجهزة الحاسب الألى و مستلزمات الحسب الألى و ملحقاته و البرامج الخاصة بالحاسب الألى.

عروض جرير لاب توب

وسوف نقوم في هذا المقال بعرض بعض عروض مكتبة جرير على الاب توب الـ HP، فشركة HP من الشركات الرائدة في صناعة أجهزة الاب توب العملية والحمولة في العمل، و هي أجهزة الخدمة الشاقة في مجال الأعمال تلبى العديد من احتياجات المستخدمين باختلاف أنواعها.

HP Z book

جهاز اتش بي زد بوك فايرفلاي، هو أول عروض جرير لاب توب ، وهو لاب توب به شاشة 14 بوصة ال اي دي ضد السطوع عالية الوضوح و تعمل بالمس ، من الجيل العاشر يحتوى على معالجانتل كور I7بسرعة ‎1‎.8‎ جيجا هرتز ‎و سعة 512 GB PCIeNVMe TLC SSD ، و يحتوى على ذاكرة نظام ‎16 جيجابايت رام‎، و كارت شاشة انفيديا كوادرو بي 520 بسعة 4 جيجابايت رام ، و به نظام تشغيل ويندوز 10 برو ‎64 بت ‎، و بطارية ‎3 خلايا ‎-‎ ليثيوم ايون‎، و بة قاري بصمة و قاري بطاقة، و بسعر حصري في مكتبات جرير بـ 5799 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 6499 أي تسطيع توفير ملغ 700 ريال كما يمكنك تقسيط الجهاز بـ 270 ريال سعودي على 36 شهر.

EliteBook x360

اتش بي ايليت بوك اكس 360 هو جهاز لاب توب 2 في 1 متحول ،مصمم على شكل ملف، يحتوى على شاشة‎13‎.3‎ بوصة تعمل باللمس بدقة ‎1920 X 1080 (WUXGA)‎ و معالج انتل كور I5‎ بسرعة ‎1‎.6‎ جيجا هرتز‎ الجيل العشر-‎10210‎U،و كارت شاشة انتل يو اتش دي جرافيكس، و ذاكرة نظام ‎16 جيجابايت رام، و دقة كاميرا Hybrid FHD IR Webcam،يوجد به قارء بصمة و يحتوى على بطارية ‎4 خلايا ‎-‎ ليثيوم أيون‎، بسعر حصري في مكتبات جرير بـ 4949 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 5499 اى تسطيع توفير ملغ 550 ريال كما يمكنك تقسيط الجهاز بـ 230 ريال سعودي على 36 شهر.

Notebook

تش بينوت بوك da3002nx ، لاب توب به شاشة شاشه ال اي دي عالية الوضوح‎ بمقاس 15.6 بوصة و دقة ‎768 × 1360 (WXGA)‎، و معالج انتل كورi5‎ الجيل العاشر ‎‎1035‎G1‎ بسرعة ‎1جيجا هيرتز‎، و كارت شاشة انتل يو اتش دي جرافيكس ،و ذاكرة القرص الصلب 1 تيرابايت، و نظام تشغيل ‎ويندوز 10‎، و بطارية ليثيوم أيون‎، و بسعر حصري في مكتبات جرير بـ 1999 ريال سعودي شامل الضريبة بدلا من 2349 أي تسطيع توفير ملغ 350 ريال، وكانت هذه عروض جرير لاب توب ويوجد لديهم المزيد من العروض.