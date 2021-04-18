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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت الكويت مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي
عروض لولو ماركت الكويت ومهرجان تحطيم الأسعار الأسبوعي من لولو الكويت، ومنتجات عالية الجودة مستوردة ومحلية، تسوق الآن وتمتع بالعروض الرمضانية التي بدأت وسوف تستمر على مدار الشهر الفضيل، ومنها 5 كيلو من أرز بسمتي كلاسيك زينا 2،190 درهم، زيت جوز الهند باراشوت لتر ب 0،995 درهم، زبت زيتون بكر ممتاز ب 5،490 درهم، حليب مبخر أبو قوس ب 1،890 درهم، سكر أبيض إس إي 5 كيلو ب 1،615 درهم، بسكويت الشوكولاتة ب 0،800 درهم، قهوة نسكافيه ماي كوب ب 0،950 درهم، بسكويت ماري المطاحن ب 0،480 درهم.
عروض لولو ماركت الكويت مهرجان تحطيم الأسعار
خليط لقمة القاضي العلالي 4 عبوة ب 1،100 درهم، تمور خضري البركة ب 1،595 درهم، خليط الكيك بالشوكولاتة عويست رويال 2 عبوة ب 0،850 درهم، شراب برتقال مركز سن كويك ب 0،970 درهم، كاتشب طماطم تيفاني 4 عبوة ب 0،750 درهم.
عروض لولو ماركت الأسبوعية
شوكولاتة أرز نستلة 3*1 مجانا ب 0،395 درهم، خليط حليب جوز الهند المجفف ب 1،560 درهم، شوربة الدجاج والذرة ماجي ب 0،495 درهم، فاصوليا خضراء الطريقة الفرنسية ب 0،920 درهم، بسكويت محشو شوكولاتة Pick up ب 0،575 درهم، عسل نحل صافي لانجنيز ب 2،250 درهم، كشمش ذهبي ب 1،250 درهم، عدس أخضر حب مجدي 800 جم ب 0،890 درهم، ذرة حلوة العملاق الأخضر 6 عبوة ب 0،990 درهم.
مجلة عروض لولو ماركت الكويت اليوم
شوكولاتة فلوت جالكسي ب 0،690 درهم، إم أند إم فول سوداني 2 عبوة ب 0،990 درهم، شراب شعير فوركيس المتنوع ب 1،990 درهم، زبدة الفول السوداني جيف المتنوعة ب 1،195 درهم، جوز أمريكي ب 3،390 درهم، عصير ندي المتنوع ب 0،425 درهم، شرائح جبن البقرة الضاحكة 4 عبوة ب0،890 درهم، بيض بني لولو متوسط 15 بيضة 0،850 درهم.
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