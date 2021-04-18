شوف أقوي خصومات بنده هايبر ماركت في شهر رمضان الكريم

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نقدم لكم أقوى خصومات بنده هايبر ماركت في شهر رمضان الكريم على مختلف المنتجات الغذائية المميزة وسوف تستمر هذه التخفيضات في جميع فروع بنده بالمملكة العربية السعودية حتى يوم ٢٠ من إبريل. عروض وخصومات بنده هايبر ماركت في شهر رمضان سعر ٣ عبوات من جبن كيري ١٢ قطعة ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٩.٢٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من جبن فيتا دنماركي فقط ٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٨.٩٥ ريال سعودي.

سعر ٢ عبوة من سكر الأسرة ٥ كيلو فقط ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٩.٩ ريال سعودي.

أرز بسمتي الشعلان ٥ كيلو بسعر ٢٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٤٠.٥ ريال سعودي.

عبوة حليب مجفف كامل الدسم من أنكور ٢.٥ كيلو بسعر رائع فقط ٤٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٨٨.٩٥ ريال سعودي.

سعر ٢٥٠ جرام من سلطة الزيتون الأخضر المغربية ٣ ريال سعودي.

سعر ٢٥٠ جرام من الزيتون الأخضر أو الأسود شرائح ٣ ريال سعودي.

سعر ٢٥٠ جرام من الزيتون الأسود أو الأخضر ٣ ريال سعودي.

سعر ٤٠٠ جرام من خبز البرجر بالسمسم فقط ٣ ريال سعودي. تخفيضات اللحوم والأسماك من بنده ماركت سعر الكيلو من قطع لحم الجمل بالعظم ٢٨.٩٥ ريال سعودي.

سعر الكيلو من موزة غنم أسترالي بالعظم فقط ٣٨.٩٥ ريال سعودي.

الكيلو من فخذ خروف أسترالي دون عظم بسعر ٤٣.٩٥ ريال سعودي.

الكيلو من فخذ خروف أسترالي بالعظم فقط ٣٤.٩٥ ريال سعودي.

سعر ٥٠٠ جرام من صدور دجاج فقيه ٨.٥ ريال سعودي بدلا من ١١.٩٥ ريال سعودي.

سعر ٤٥٠ جرام من دجاج مفروم التنمية فقط ٧.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٢.٩٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي خصومات بنده هايبر ماركت في شهر رمضان الكريم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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