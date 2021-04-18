نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات أجهزة الجوال والأجهزة الكهربائية من بنده هايبر ماركت في شهر إبريل في المقال التالي

تخفيضات أجهزة الجوال والأجهزة الكهربائية والمنزلية من بنده هايبر ماركت مميزة جدا هذا الشهر فيمكنكم الاستفادة بها وشراء الجوالات والأجهزة المميزة من بنده فقد تستمر هذه العروض حتى يوم ٢٠ من إبريل وإليكم ايضا اقوي تخفيضات وعروض التميمي في رمضان . تخفيضات أجهزة الجوال من بنده هايبر ماركت في إبريل تابلت هواوي تي ١٠ إس Huawie T10S بسعر مميز فقط ٨٢٩ ريال سعودي بدلا من ٩٤٩ ريال سعودي.

تابلت بريف Brave بسعر ٦٩٩ ريال سعودي بدلا من ٧٨٩ ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي تاب تي ٥١٥ أي ١٠ Samsung Galaxy T515 I10 بسعر ٨٢٥ ريال سعودي بدلا من ١٠٦٧ ريال سعودي.

طابعة إتش بي الكل في واحد HP all in one بسعر رائع ١١٩ ريال سعودي بدلا من ١٣٩ ريال سعودي.

هاتف جوال أونور Honor 9X Lite ٩ إكس لايت بسعر ٦٨٩ ريال سعودي.

هاتف جوال هواوي ميت باد تي ٨ Huawie Mate padT8 بسعر ٤٤٩ ريال سعودي بدلا من ٥١٩ ريال سعودي.

أيباد آبل ٨ واي فاي Ipad Apple 8 بسعر ١٤٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٨٩٩ ريال سعودي.

هاتف جوال سامسونج أي ٣١ Samsung I31 بسعر ٨٩٩ ريال سعودي بدلا من ٩٨٩ ريال سعودي.

هاتف جوال هواوي واي ٧ أي Hwauie Y7a بسعر مميز فقط ٦٩٩ ريال سعودي.

هاتف جوال ألكاتيل Alcatel ٣ إكس بسعر ٦٧٩ ريال سعودي. عروض الأجهزة الكهربائية والمنزلية من بنده مكنسة كهربائية كولين Koolen سعة ٢١ لتر بسعر ١٩٩ ريال سعودي بدلا من ٢٣٩ ريال سعودي.

موزع مياه حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس Geepas بسعر ٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ٤٥٩ ريال سعودي.

ميكروويف جيباس Geepas سعة ٣٠ لتر بسعر ٣٩٩ ريال سعودي بدلا من ٥٩٩ ريال سعودي.

شواية تيفال Tefal بسعر ٢٩٩ ريال سعودي بدلا من ٣٩٩ ريال سعودي.

غلاية كهربائية كينوود Kenwood بسعر ٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٦٩ ريال سعودي.

غلاية مياه كهربائية من فيليبس Philips سعة ١. ٧ لتر فقط ٩٩ ريال سعودي.

فرن كهربائي أي تي سي ITC سعة ٦٠ لتر بسعر ٢٦٩ ريال سعودي بدلا من ٤٦٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة تخفيضات أجهزة الجوال والأجهزة الكهربائية من بنده هايبر ماركت في شهر إبريل - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات أجهزة الجوال والأجهزة الكهربائية من بنده هايبر ماركت في شهر إبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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