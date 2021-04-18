مسابقة الحلم mbc والسحب على أضخم جوائزها 500 ألف دولار ومنزل الأحلام

تتواصل عمليات البحث عن الاشتراك في مسابقة مسابقة الحلم mbc من جميع الدول، وذلك قبل أيام من تحديد موعد السحب على أضخم الجوائز المقدمة خلال العام الجاري حتى الآن على جائزة الـ 500.000 دولار أمريكي، ونظرًا لتزايد الطلب على الاشتراك من قبل الآلاف، أملاً في الفوز والربح، أعلن الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي عن إمكانية الاشتراك إلكترونيًا من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية من خلال تسجيل رقم الجوال وكود الدولة بِسعر دقيقة المحمول الدولية، كذلك المشاركة من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي للمسابقة المُدرج به نموذج وُضع خِصيصًا لهذا الغرض بجميع البيانات الشخصية المطلوبة، ثم رفعه تلقائيًا لتفعيل الاشتراك.

جائزة مسابقة الحلم mbc الأكبر

وتُعد جائزة مسابقة الحلم mbc هذه المرة هي الأكبر من حيث القيمة حتى الآن بعد الإعلان عن السحبين الماضيين، فقد سبق وتم السحب على الجائزة الأولى من جوائز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، وبلغت قيمتها 125.000$ وفاز بها مواطن أردني يُدعى محمد اللوباني، ثم تم السحب خلال شهر مارس الماضي على الجائزة الثانية بقيمة 250.000$ وفاز بها مواطن إماراتي من أصل سوري يُدعى محمد العبيد، ليتم بعدها مباشرةً الإعلان عن سحب الأسرة السنوي في رمضان المبارك على جائزة النصف مليون، ويتم الآن تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر الرقم المرادف لكل دولة، أو من خلال الاتصال بالرقم الدولي الموحد أو إرسال رسالة تحتوي على كلمة حلم إليه.

الحصول على منزل الأحلام باليونان

وفي إطار التنوع في توزيع الجوائز المادية والملموسة، أعلنت mbc dream عن مفاجأة هي الأولى من نوعها هذا العام، إذا أكدت بأنه سيتم إدخال جميع المشتركين وقت الإعلان عن اسم الفائز بجائزة النصف مليون دولار، للمشاركة على السحب على جائزة الفوز بـ منزل الأحلام باليونان في إحدى اهم واجمل المزارات الطبيعية في العالم حيث الطبيعة الخلابة، لذا تم توفير أرقام الاشتراك في المسابقة على مدار الـ 24 ساعة، بجانب الاشتراك الإلكتروني.

جدير بالذكر أن طلبات الاشتراك في الحلم متاحة حتى موعد السحب الجديد، مع العلم أنه تم استبعاد جميع أقارب العاملين في المسابقة، ضمانًا للشفافِية والحيادية في السحب وضمان عدم التلاعب.