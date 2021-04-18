طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بوصفات طبيعية في اسبوع واحد

طريقة تطويل الرموش، تهتم الكثير من الفتيات طوال الوقت للمحافظة على جمال بشرتها ونضارتها بالإضافة إلى الاهتمام وتطويل الرموش حتى تصبح كثيفة، وبالتالي تبحثها الوقت عن أفضل المكونات الطبيعية التي تساعدها على تكثيف وتطويل الرموش بشكل آمن دون أن تتسبب في حدوث أي أثر بها على العين، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقة تطويل الرموش في اسبوع بالخطوات.

طريقة تطويل الرموش

زيت الخروع يحتوي على العديد من المركبات والعناصر الهامة بالإضافة إلى أنها تعمل على تكثيف الرموش ومنع تساقطها حيث يمكنك وضع زيت الخروع قبل الذهاب إلى النوم ووضعه بواسطة فرشاة الماسكرا بعد تنظيفها جيدا ويتم شطف الوجه في الصباح بالماء الفاتر ويتم تكرارها مرتين في اليوم للحصول على نتيجة سريعة في أسبوع واحد.

زيت الزيتون والصبار لتطويل الرموش

يتم تجهيز ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الصبار ونخلط المكونات مع بعضها ثم وضعها على الرموش لمدة أربع ساعات على الأقل ثم يكون شطفه بالماء الدافئ، ويتم تكرارها بشكل يومياً على الأقل مرتين في اليوم في الحصول على نتائج سريعة.

حيث يساعد زيت الزيتون على تقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته وطولها ويقوم بتحسين نشاط الدورة الدموية بالإضافة إلى احتوائه على بعض الفيتامينات الهامة وخاصة عند استخدام الصبار الذي يحتوي على بعض المواد القوية التي تساهم بشكل كبير في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه الشعر.

زيت جوز الهند لتطويل الرموش

يتم تجهيز كمية مناسبة من زيت جوز الهند وقطعة من القطن ووضعها في الزيت ثم يتم وضعها على جذور الرموش من الجهة العلوية والسفلية ويتم وضعها قبل النوم وفي الصباح يتم شطفه بالماء الفاتر ثم يتم تكرار هذه الطريقة على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.