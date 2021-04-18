نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية رمضان 1442 شهر الخير أقوي عروض السعودية الأسبوعية في المقال التالي

عروض أسواق العثيم السعودية توجد العديد من العروض في هايبر العثيم السعودي، حيث تستطيع شراء كل ما يلزمك من مكان واحد وهو “هايبر العثيم” حيث يوجد كل ما تحتاجه فقط في هذا المكان، يمكنك شراء كافة المنتجات الغذائية من لحوم أو دواجن أو كافة أنواع الجبن أو حتى أدوات التنظيف، كل هذا وأكثر في أسواق العثيم السعودية فقط. عروض أسواق العثيم السعودية على الحلويات عروض العثيم اليوم تورتة حجم وسط نصفين النصف الأول بطعم الفواكه والآخر بالشوكولاتة، بسعر 34.95 ريال سعودي، بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

تورتة حجم وسط نصفين النصف الأول بطعم الفواكه والآخر بالشوكولاتة، بسعر 34.95 ريال سعودي، بدلاً من 39.95 ريال سعودي. تورتة شوكولاتة حجم صغير بسعر 11 ريال سعودي، بدلاً من 22 ريال سعودي.

لقمة القاضي بسعر 9.95 ريال سعودي، وذلك للكيلو الواحد.

حلويات شرقية مشكلة حجم كبير، بسعر 19.50ريال سعودي، بدلاً من 24.50 ريال سعودي.

كرواسون فاخر بداخله جبن بيضاء، بسعر 5.95 ريال سعودي، بدلاً من 7.75 ريال سعودي.

عجين فاخر لسمبوسة بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلاً من 10.95 ريال سعودي. عروض العثيم على الفواكه والخضروات عروض العثيم الأسبوعية أناناس فاخر سعر الحبة 5.95 ريال سعودي.

أناناس فاخر سعر الحبة 5.95 ريال سعودي. فراولة فاخرة سعر العلبة الواحدة 2.95 ريال سعودي.

تفاح أخضر فاخر سعر الكيلو الواحد 5.95 ريال سعودي.

مانجو من شركة تيمور، سعر الكيلو 9.45 ريال سعودي.

بخاري فاخر أحمر سعر الكيلو الواحد 7.95 ريال سعودي.

ملفوف محشي سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي. عروض العثيم على اللحوم عروض السعودية اليوم دجاج من شركة اليوم بسعر 15.95 ريال سعودي.

دجاج من شركة اليوم بسعر 15.95 ريال سعودي. دجاج فاخر من شركة الفروج سعر الحبة 13.95 ريال سعودي.

كبدة دجاج من شركة التنمية بسعر 3.50 ريال سعودي، وزن 450 جم.

دجاج من شركة التنمية بسعر 13.25 ريال سعودي.

فيلية دجاج من شركة الفروج بسعر 16.95 ريال سعودي.

لحم غنم بالعظم سعر الكيلو الواحد 39.95 ريال سعودي.

لحم غنم من شركة الغنيمي بالعظم بسعر 69.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 41.96 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم السعودية رمضان 1442 شهر الخير أقوي عروض السعودية الأسبوعية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية رمضان 1442 شهر الخير أقوي عروض السعودية الأسبوعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.