شوف عروض بنده وهايبر بنده الطازجة من الأحد 18 أبريل إلى الثلاثاء 20 أبريل 2021

عروض بنده وهايبر بنده الطازجة من العروض المميزة والقوية التي توفرها بنده وهايبر بنده من اليوم حتى يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 الموافق 8 رمضان 1442 وكما نعلم فإن بنده وهايبر بنده دائما ما توفر أقوى الخصومات في بداية ومنتصف ونهاية كل أسبوع لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بأقوى عروض بنده في مختلف فروعها ومختلف فروع هايبر بنده فقط أيضا، وفي هذا المقال نوفر لكم آخر عروض بنده وهايبر بنده اليوم المتوفرة في كافة فروعهم داخل المملكة العربية السعودية.

عروض بنده وهايبر بنده الطازجة

عروض بنده وهايبر بنده الطازجة دائما ما تشمل على العديد من المنتجات المختلفة الطازجة مثل اللحوم والخضروات والفواكه والعديد من المنتجات الأخرى التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص وتوفرها لعده أيام لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بهذه العروض والخصومات المميزة.

عروض بنده وهايبر بنده علي اللحوم من أهم العروض التي تقدمها بنده ضمن عروض الطازج وأبرز اللحوم المتوفرة هي:

ستيك استربليون بقري أسترالي بسعر 45 ريال للنصف كيلو.

ستيك ريب اي بقري استرالي بسعر 50 ريال سعودي للنصف كيلو.

ستيك فيلية بقري استرالي بسعر 55 ريال للنصف كيلو.

ستيك استربليون بقري انجوس استرالي بسعر 30 ريال لـ 250 جرام.

ستيك ريب اي بقري انجوس أسترالي بسعر 35 ريال لـ 250 جرام.

ستيك بقري انجوس أسترالي بسعر 40 ريال لـ 250 جرام.

من ضمن عروض بنده وهايبر بنده السعودية تخفيضات علي العديد من أنواع اللحوم المجمدة، وايضا العديد من انواع الاسماك الطازجة، والجبن مثل جبنة قريش، والعديد من أنواع الفواكة والخضروات الطازجة المتوفرة في جميع فروع بنده.