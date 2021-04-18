شوف عروض مكتبات جرير بالسعودية على أجهزة المنازل الذكية وخصومات خاصة على أجهزة المراقبة المنزلية

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عروض مكتبات جرير بالسعودية، jarir bookstore مكتبة جرير ليست بحق مجرد مكتبة، هذا شعار مكتبات جرير؛ لكنه حقيقي وواقعي يصف هذا الصرح المتطور جيداً، وجدت جرير أن متطلبات السوق تتغير وتتغير معها متطلبات العميل، لذلك حرصت على التجديد والتحديث الشامل لمعروضاتها، تعرض جرير الأجهزة الذكية التي تتواجد في المنزل الذكي المتطور. عروض جرير اليوم على أجهزة المنزل الذكي تخفيضات جرير فيبارو، سنجل سويتش، بلوتوث، متوافق مع أجهزة آى أو إس وأندرويد، سعر المنتج 325 ريال سعودي.

عرض جرير باور كيوب Power Adapter، واي فاي، ، متوافق مع أجهزة آي أو إس واندرويد، سعر المنتج 169 ريال سعودي.

عروض جرير اف في دي، Smart Power، واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، سعر المنتج 159 ريال سعودي.

بطاقة سامبا جرير ميديا لينك دي لينك، كاميرا بإمكانية الواي فاي واتش دي، متوافقة مع أجهزة ذات برامج التشغيل Androin / IOS ، والسعر بعد العرض للمنتج هو 229 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير يوفي كام 2 برو، كاميرا مراقبة ذكية، واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، اللون ابيض، سعر المنتج 1599 ريال سعودي. عروض مكتبة جرير للأجهزة خاصة المنزل الذكي مكتبة جرير اون لاين يوفي 2 ايفي كام، كاميرا ذكية للمراقبة ، بخاصية الواي فاي، و تتوافق مع الأجهزة ذات برامج التشغيل Androin / IOS ، وسعر المنتج بعد العرض هو 1249 ريال سعودي.

تخفيضات جرير ايز-فيز c6tc، كاميرا ذكية للمراقبة ، WiFi، وتتوافق مع أجهزة ذات برامج التشغيل Androin / IOS ، والسعر بعد العرض الآن لهذا المنتج 199 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي.

عرض جرير ايز فيز c2c، كاميرا مراقبة ذكية، متوافق مع أجهزة آي أو إس وأندرويد، سعر المنتج 99 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال سعودي.

عروض جرير ايز فيز c1c، كاميرا مراقبة ذكية، متوافق مع أجهزة آى أو إس وأندرويد، سعر المنتج 119 ريال سعودي بدلاً من 275 ريال سعودي.

كود خصم جرير ايز فيز c6w، كاميرا فل اتش دي، واي فاي، متوافق مع أجهزة آي أو إس واندرويد، سعر المنتج 299 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض مكتبات جرير بالسعودية على أجهزة المنازل الذكية وخصومات خاصة على أجهزة المراقبة المنزلية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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