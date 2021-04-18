شوف مكتبة جرير لأجهزة المنزل الذكي اعلنت عن تنزيلات كبيرة على مختلف الأجهزة وبخاصة المراقبة الذكية والممسحة الروبوت

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مكتبة جرير لأجهزة المنزل الذكي، تحتل jarir bookstore مكتبة جرير مكانتها التي تستحقها عن جدارة لأنها وفرت للمستهلك كافة المستلزمات المكتبية التي يحتاجها، أيضاً طورت مكتبات جرير من نفسها ووفرت للعملاء منتجات وأجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة من شاشات وأجهزة هواتف ذكية وأجهزة آخرى، من ضمن منتجاتها أجهزة المنزل الذكي. عروض جرير اليوم لأجهزة المنزل الذكي تخفيضات جرير روبوفاك يوفي G 10، المكنسة الكهربائية التي تعمل بشكل آلي، تتوافق مع أنظمة IOS وأندرويد، ,hgسعر للمنتج 1099 ريال سعودي.

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