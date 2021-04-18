شوف عروض مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية على الملحقات الالكترونية لأجهزة الكمبيوتر والكاميرات الذكية

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عروض مكتية جرير بالمملكة العربية السعودية، من المعرمف أن jarir bookstore مكتبة جرير مكتبة عريقة ومتميزة دائمة الحرص على انتقاء منتجاتها بكل عناية واهتمام، أيضاً تستمر مكتبات جرير بالتحديث الدائم ومواكبة التطورات الحادثة لكل أجهزتها الإلكترونية، عٌرفت مكتبة جرير ولازالت بالتميز على مدار السنوات في عدة مجالات أهمها الكتب لكن وفرت جرير حالياً مستلزمات أجهزة الكمبيوتر وأنواع كاميرا متعددة ومتنوعة. عروض جرير اليوم في المملكة تخفيضات جرير لوجيتيك HD، كاميرا إنترنت، فيديو عالى الدقة 720 بيكسل، اللون اسود، سعر الكاميرا 145 ريال سعودي.

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