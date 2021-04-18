نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده في رمضان تزيد من تخفيضاتها لتتراوح من 16% الى 73% على البقالة الغذائية في المقال التالي

عروض بنده وهايبر بنده في رمضان، بمناسبة شهر رمضان المبارك، حرصت هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية على توفير السلع الغذائية والمنتجات المتعددة، التنويع والتجديد ميزة هايبر بنده ماركت، عروض خاصة وحصرية لاتنتهي علي منتجات بندة المتنوعة. عروض هايبر بنده في السعودية عروض بنده اليوم طحينة بنده، وزن 1 كيلو، سعر المنتج 21.95 ريال سعودي بدلاً من 36.75 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة زيت زيتون بكر ممتاز بنده، 2 لتر، سعر المنتج 39.95 ريال سعودي بدلاً من 65.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم صلصة الخردل الأصلية ما يلي، 200 مل، سعر المنتج 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال سعودي.

عروض بنده جدة خل العنب بلسميك فرشلي، 500 مل، سعر المنتج 19.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي. عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بنده اليوم و تخفيضات بنده فول مدمس حبة درجة أولى لونا، 450 جرام، عرض 6 حبات، سعر العرض 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع حمّص حب لونا، 580 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده فول مدمس حدائق كاليفورنيا سادة، 450 جرام، عرض 3&1 مجاناً، سعر العرض 9.50 ريال سعودي بدلاً من 11.75 ريال سعودي. عروض هايبر بنده بصفحة واحدة عروض بندة الاسبوعية فول مدمس حدائق كاليفورنيا، 400 جرام، عرض 4 حبات، سعر العرض 10.95 ريال سعودي.

عروض بندة الاسبوعي حبوب ذرة حلوة كاملة/ فاصوليا بيضاء حدائق كاليفورنيا، 400 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده للجوالات لحم تونا خفيف في زيت الزيتون ريو ماري، 6* 80 جرام، سعر المنتج 36.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي.

عروض بنده جده شطة حارة وزن 3 كيلو أو كاتشب بيدر وزن 3 كيلو أو خل ابيض بيدر 3.7 لتر، سعر المنتج 12.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده في رمضان تزيد من تخفيضاتها لتتراوح من 16% الى 73% على البقالة الغذائية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده في رمضان تزيد من تخفيضاتها لتتراوح من 16% الى 73% على البقالة الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.