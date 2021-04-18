نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أسواق العثيم الطازج في المملكة وتنزيلات ضخمة من 23% حتى 44% على المعلبات والبقالة الخفيفة لزوم السحور في المقال التالي

أسواق العثيم الطازج في المملكة، أسواق عبد الله العثيم المعروفة بصفة عامة داخل مدن الدول العربية، والمعروفة أيضاً داخل السعودية بصفة خاصة، تستمر في رمضان بتخفيضات وعروض لا مثيل لها، وبذلك حققت أسواق عبدالله العثيم مكانتها المعروفة ضمن الأسواق المتميزة، أسعار خاصة مخفضة وعروض مميزة لدى العثيم. عروض العثيم الاسبوعية عروض العثيم تونة تريفا خفيف، 170 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين مكرونة تريفا، 400 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.85 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم تونة قودي تندرينا ناعمة، 80 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 10.95 ريال سعودي بدلاً من 15.75 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية أناناس قودي شرائح، 567 جرام، سعر المنتج 4.95 ريال سعودي بدلاً من 7.95 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم ورق عنب قودي، 960 جرام، سعر المنتج 14.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي. عروض العثيم الاثنين عروض اسواق العثيم مشروم قودي قطع، 400 جرام، سعر المنتج 4.95 ريال سعودي بدلاً من 7.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم قودي كاتشب طماطم طبيعي، 560 جرام، سعر المنتج 6.95 ريال سعودي بدلاً من 11.25 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم زبدة فول سوداني قودي ناعم، 510 جرام، سعر المنتج 11.95 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب مايونيز قودي، 946 مل، سعر المنتج 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.75 ريال سعودي. عروض هايبر العثيم عروض العثيم جده مايونيز قودي ترفل الاسود، 250 مل، سعر المنتج 8.95 ريال سعودي بدلاً من 13.25 ريال سعودي.

عروض الاثنين العثيم صلصة البرجر قودي، 290 مل، سعر المنتج 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه سمن مازولا نباتي، وزن 2 كيلو، سعر المنتج 24.95 ريال سعودي بدلاً من 34.50 ريال سعودي.

عروض العثيم الطازج اليوم زيت مازولا ذرة، 9 لتر، سعر المنتج 84.95 ريال سعودي بدلاً من 109.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أسواق العثيم الطازج في المملكة وتنزيلات ضخمة من 23% حتى 44% على المعلبات والبقالة الخفيفة لزوم السحور - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أسواق العثيم الطازج في المملكة وتنزيلات ضخمة من 23% حتى 44% على المعلبات والبقالة الخفيفة لزوم السحور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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