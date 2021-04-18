نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 7 رمضان 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم في سابع أيام شهر رمضان المبارك حيث تعد واحده من افضل العروض التي ينتظرها جميع المواطنين في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم عروض العثيم جميع السلع الغذائية من فواكه وخضروات ولحوم بخصومات كبيره جدا تصل إلى 50% في جميع متاجر وأسواق عبد لله العثيم حيث تقدمها في كل يوم اثنين لعملائها كي يستفيدوا من هذه الخصومات المقدمة من مهرجان الطازج.

عروض العثيم اليوم الاثنين



تقدم عروض العثيم في يوم الاثنين من كل أسبوع تخفيضات علي جميع الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات وجميع أنواع الحلويات الشرقية كما تقدم أيضا جميع أنواع الجبن حيث تستمر هذه العروض ليوم واحد فقط الاثنين 19 ابريل 2021 الموافق 7 رمضان 1442 بمناسبه شهر رمضان الكريم.

مجله عروض العثيم الطازج

تشمل عروض العثيم الاثنين جميع المنتجات الغذائيه ومنها الجبن :

تحتوي عروض العثيم الطازج دجاج برازيلي مجمد بسعر 9.50 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم اليوم جبن هالي ابيض دنماركي بسعر 8.95 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم الاثنين جبن دومتي فيتا دمياطي بسعر 14.50 ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم لاثنين جبن تشيز لاند براميلي بسعر 22.50ريال سعودي

تحتوي عروض العثيم الطازج علي جميع انواع التمر والحلويات :

تقدم عروض العثيم تمر سكري بسعر 19.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم بسبوسه بسعر 24 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم الطازج كيكه الغابه السوداء بسعر 14.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم كعك بالسمن ساده بسعر 38.50 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم تمر إنتاج النخيل بسعر 11.95 ريال تقدم عروض العثيم

كانت كل هذه مجله عروض العثيم الاثنين علي منتجات الطازج علي الفواكه والخضروات والحلويات والكسرات التي تقدم في كل يوم اثنين من كل أسبوع في جميع متاجر وأسواق عبد لله العثيم في جميع مدن المملكة العربية السعودية والتي تقدم لمده يوم فقط لذالك عليكم الاستفادة بالخصومات المقدمة علي المنتجات.