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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو لشهر رمضان 1442 وتخفيضات saco السعودية على مستلزمات المنزل في المقال التالي
تُقدم ساكو عروض وتخفيضات كبرى على جميع مستلزمات المنزل والأثاث، وهذه التخفيضات متوافرة في كتالوج ساكو لشهر رمضان 1442، وتشمل عروض ساكو saco تصميمات فخمة وعملية في آنٍ واحد لتناسب كافة الأفراد وبأسعار مذهلة، وتوجد الخصومات في ساكو حتى يوم 24 ابريل 2021 الموافق السبت 12 رمضان 1442.
عروض ساكو لشهر رمضان 1442
إليكم نشرة عروض ساكو الجديدة المستمرة في شهر رمضان المبارك، وسنتناول في النقاط القادمة أقوى خصومات الأثاث المنزلي في Saco.
- كنبة باللون الأزرق وبتصميم بسيط وعملي، حيث يُمكن استخدامها كسرير، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.
- كنبة باللون الرمادي يُمكن تحويلها إلى سرير أيضًا، متوافرة في saco فقط بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- كنبة باللون الأزرق الغامق، وسرير في نفس الوقت، مزودة بمساند من الجانبين، بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1319 ريال سعودي، ويُمكن تقسيطها حتى 6 أقساط.
- كرسي هزاز بالإضافة إلى مسند للقدمين، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي، وسعر الكرسي الخشبي الهزاز الذي يأتي مع مسند للقدمين هو 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.
- كرسي استرخاء للأطفال بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 499.75 ريال سعودي.
ساكو saco
بادروا بتصفح كتالوج ساكو وتعرفوا على إمكانية التقسيط المتوافرة على بعض الأثاث، بحيث يُمكنك تقسيط المبلغ الكامل على بضعة أقساط.
- كرسي استرخاء باللون الرمادي الفاتح، بسعر 1499 ريال سعودي، ويبلغ سعر كنبة استرخاء بزاوية بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 4599 ريال سعودي، ويتوافر ألوان عديدة من الكنبة والكرسي.
- طقم استرخاء مكون من كنبة صغيرة، كنبة كبيرة بالإضافة إلى كرسي، أي بمثابة 6 كراسي، باللون الرمادي أو البيج، بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 6499 ريال سعودي فقط في ساكو.
- غطاء للكنبة بألوان عديدة وخامة قابلة للتمدد ليسهل استخدامها، مما يُمكنكم تجديد أثاث المنزل بأقل التكاليف، فيتوافر غطاء للمقعد الواحد بسعر 99 ريال سعودي، وغطاء للكنبة الصغيرة أي مقعدين بسعر 129 ريال سعودي، وغطاء للكنبة الكبيرة 3 مقاعد بسعر 149 ريال سعودي.
عروض ساكو السعودية
نقدم لكم فيما يلي طاولات ساكو المتنوعة الأشكال والأحجام، وبأفضل الأسعار لفترة محدودة حتى 12 رمضان 1442 فقط في saco السعودية.
- طاولة طعام دائرية الشكل باللون الأسود، بالإضافة إلى 4 كراسي بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.
- طاولة طعام مستطيلة الشكل، باللون الأبيض والأسود، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.
- طاولة طعام مستطيلة تأتي مع 6 مقاعد، بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 949 ريال سعودي.
- طاولة طعام و8 مقاعد فقط بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 2899 ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية تقسيطها على 4 أقساط.
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