شوف عروض جرير اليوم الالكترونية وتنزيلات رمضانية على مستلزمات وملحقات الكمبيوتر والمنزل الذكي

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عروض جرير اليوم الالكترونية، تستمر jarir bookstore مكتبة جرير داخل المملكة العربية السعودية بانفرادها بعرض كافة المستلزمات المكتبية والأجهزة الإلكترونية الحديثة والمتطورة، مكتبات جرير دائماً تسبق الجميع في تطوير نفسها، عرضت أجهزة الهواتف المحمولة واللاب توب وشاشات العرض ومستلزمات الكمبيوتر والعديد من المنتجات المتطورة والجديدة. عروض مكتبة جرير على الأجهزة الإلكترونية عروض جرير اليوم لينوفو 500 FHD، كاميرا انترنت، فيديو عالي الدقة، 1080 بيكسل، اللون اسود، سعر الكاميرا 299 ريال سعودي.

تخفيضات جرير لوجيتيك c505 HD، كاميرا انترنت، فيديو عالى الدقة، 720 بيكسل، اللون اسود، سعر الكاميرا 199 ريال سعودي.

عرض جرير هواوي موبايل واي فاي راوتر، راوتر محمول الجيل 5، نطاق مزدوج، اتصال حتى 16 جهاز، سعر الراوتر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1309 ريال سعودي.

عروض جرير هواوي واي فاي برو راوتر، راوتر محمول الجيل 5، نطاق مزدوج، اتصال حتى 16 جهاز، سعر الراوتر 1749 ريال سعودي.

بطاقة سامبا جرير اتش تي سي هوب، راوتر محمول الجيل 5، منفذ LAN، نطاق مزدوج، اتصال حتى 20 جهاز، سعر الراوتر 3299 ريال سعودي. عروض جرير اليوم على مستلزمات الكمبيوتر مكتبة جرير اون لاين لوحة مفاتيح من مايكروسوفت لاسلكية، متوافقة مع اللاب توب، والكمبيوتر المكتبي وكمبيوتر الألعاب المكتبي وويندوز، اسود اللون بلغ سعره 185 ريال سعودي.

تخفيضات جرير لوجيتيك وايرلس كومبو، لوحة مفاتيح وفأرة الكمبيوتر، لاسلكية، يونيفرسال، اللون اسود، سعر المنتج 129 ريال سعودي.

عرض جرير وملحقات لابتوب جرير لوحة مفاتيح كينسينجتون بوفيت وفأرة للكمبيوتر، لاسلكية، متوافق مع أجهزة اللاب توب والمكتبي وكمبيوتر الألعاب المكتبي وويندوز، لونه اسود، بلغ سعره 109 ريال سعودي.

عروض لاب توب جرير مايكروسوفت ماوس كمبيوتر بصري، لاسلكي، اللون اسود، سعر المنتج 75 ريال سعودي.

بطاقة خصم جرير اتش بي كومبو، لوحة مفاتيح وفأرة للكمبيوتر، لاسلكية، متوافق مع الكمبيوتر المحمول والمكتبي وكمبيوتر الألعاب المكتبي وويندوز، اللون ابيض، سعر المنتج 149 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم الالكترونية وتنزيلات رمضانية على مستلزمات وملحقات الكمبيوتر والمنزل الذكي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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