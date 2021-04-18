نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة برنامج الشارة على قناة أبو ظبي ومواعيد عرض البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في مسابقة برنامج الشارة على قناة أبو ظبي ومواعيد عرض البرنامج، كيفية الاشتراك في مسابقة برنامج الشارة على قناة أبو ظبي سؤال يبحث عنه الكثير من عشاق متابعين برامج المسابقات الترفيهية، حيث أنه يعد من أشهر البرامج الذي يتم عرضها عبر شاشة تليفزيون أبو ظبي ويتابعها الملايين من جميع الدول العربية التي تهتم بهذا النوع من البرامج، ومن خلال متابعتكم لهذا الموضوع سوف نعلمكم بمواعيد عرض البرنامج والإعادة مع أرقام الاشتراك في المسابقة من داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة.

موعد عرض برنامج الشارة قناة أبو ظبي

يعتبر هذا البرنامج من أحد البرامج الترفيهية التي تم إطلاقها عبر قناة أبو ظبي ويتابعها كم كبير من المشاهدين المحبين لتلك النوع من البرامج التي يقوم بتقديمها الإعلامية الشهيرة حصة الفلاسي، وللاشتراك في البرنامج يمكنكم الاتصال من داخل دولة الإمارات على 6005511255، ومن خارجها على 97160055123.

حيث يتم عرض البرنامج كل يوم خلال شهر رمضان المبارك من السبت للجمعة الساعة ال 10 مساء ويتم إعادة عرض البرنامج في تمام الساعة أل 9 صباحاً وتقدم القناة إعادة ثانية في تمام الساعة 11.5 صباحاً، حتى يكون متاح للمشاهدين متابعة البرنامج بالأوقات التي تروق لهم وتناسبهم، ويعرض البرنامج في تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة حتى يستطيع المتابعين مشاهدته.

تردد قناة أبو ظبي

كثر البحث عن تردد قناة أبو ظبي من قبل الكثيرين من متابعين البرنامج من دول عربية مختلفة، كما يمكن من خلال هذا البرنامج الحصول على الجوائز النقدية لذا حرصنا على أن نقدم لكم تردد القناة حتى يتم تنزيلها على أجهزتكم:

التردد: 12476.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

نعامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: النايل سات.

الجودة: HD.

التشفير: مفتوحة.

لقد حرصنا أن نقدم لكم كافة المعلومات التي ترغبون التعرف عليها عن برنامج الشارة للإعلامية حصة الفلاسي المتخصصة في تقديم البرامج الترفيهية.