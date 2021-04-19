شوف تخفيضات نصف السعر من بندة على الأجهزة الكهربائية والهواتف السعودية

تخفيضات نصف السعر من بندة على الأجهزة الكهربائية والهواتف السعودية، أصبحت أسعار الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة في تزايد مستمر، ولذلك ينتظر الجميع أي عروض وتخفيضات عليها، وبما أن متاجر بندة تقدم دائمًا أفضل الخصومات على المنتجات الهامة التي يحتاج لها كل مواطن، تقدم خلال هذه الفترة تخفيضات ضخمة جداً على الأجهزة والهواتف تصل إلى نصف السعر الأصلي للمنتج.

تخفيضات نصف السعر من بندة على الأجهزة الكهربائية والهواتف السعودية

تقدم متاجر بندة هايبر لجميع عملائها بالمملكة السعودية خصومات تصل إلى 50% على أهم أجهزة المطبخ الكهربائية، كما تقدم أيضًا جولات من أهم العلامات التجارية بعروض مميزة تصل لنصف السعر، أختارنا لكم أهم هذه العروض سوف تعرضها عليكم بالصور من خلال هذا المقال.

تخفيضات نصف السعر من بندة على أجهزة الطبخ الكهربائية

قلاية كهربائية لتحمير الطعام بدون زيت، ماركة فيليبس، بسعر 299 ريال بدلاً من سعر 7769 ريال.

جهاز كهربائي لغلي الماء وأعداد المشروبات الساخنة ستيل ماركة كليك أون بسعر 35 ريال بدلاً من 65.

شوية كهربائية ماركة تيفال، بسعر 299 ريال بدلاً من سعر 399 ريال.

كيتشن ماشين ماركة أى تي سي “ATC” ، بقوة 400 وات، بسعر 159 ريال بدلاً من 295 ريال.

فرن كهربائي ماركة أى تي سي “ATC” بسعة 60 لتر، بسعر 269 ريال بدلاً من 469 ريال.

مايكروويف ماركة وايت وستنجهاوس “white westinghouse” بسعر 20 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 349 ريال، مايكروويف ماركة جيباس “Geepas” سعة 30 لتر بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال.

خصومات تصل إلى 50% على الهواتف المحمولة