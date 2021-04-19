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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات نصف السعر من بندة على الأجهزة الكهربائية والهواتف السعودية في المقال التالي
تخفيضات نصف السعر من بندة على الأجهزة الكهربائية والهواتف السعودية، أصبحت أسعار الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة في تزايد مستمر، ولذلك ينتظر الجميع أي عروض وتخفيضات عليها، وبما أن متاجر بندة تقدم دائمًا أفضل الخصومات على المنتجات الهامة التي يحتاج لها كل مواطن، تقدم خلال هذه الفترة تخفيضات ضخمة جداً على الأجهزة والهواتف تصل إلى نصف السعر الأصلي للمنتج.
تخفيضات نصف السعر من بندة على الأجهزة الكهربائية والهواتف السعودية
تقدم متاجر بندة هايبر لجميع عملائها بالمملكة السعودية خصومات تصل إلى 50% على أهم أجهزة المطبخ الكهربائية، كما تقدم أيضًا جولات من أهم العلامات التجارية بعروض مميزة تصل لنصف السعر، أختارنا لكم أهم هذه العروض سوف تعرضها عليكم بالصور من خلال هذا المقال.
تخفيضات نصف السعر من بندة على أجهزة الطبخ الكهربائية
- قلاية كهربائية لتحمير الطعام بدون زيت، ماركة فيليبس، بسعر 299 ريال بدلاً من سعر 7769 ريال.
- جهاز كهربائي لغلي الماء وأعداد المشروبات الساخنة ستيل ماركة كليك أون بسعر 35 ريال بدلاً من 65.
- شوية كهربائية ماركة تيفال، بسعر 299 ريال بدلاً من سعر 399 ريال.
- كيتشن ماشين ماركة أى تي سي “ATC” ، بقوة 400 وات، بسعر 159 ريال بدلاً من 295 ريال.
- فرن كهربائي ماركة أى تي سي “ATC” بسعة 60 لتر، بسعر 269 ريال بدلاً من 469 ريال.
- مايكروويف ماركة وايت وستنجهاوس “white westinghouse” بسعر 20 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 349 ريال، مايكروويف ماركة جيباس “Geepas” سعة 30 لتر بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال.
خصومات تصل إلى 50% على الهواتف المحمولة
- تقدم بندة هايبر سامسونج نوت 10 لايت “Samsung Galaxy Note 10 Lite”، مساحة الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت، بشحرتين، بسعر 1499 ريال بدلاً من سعر 2199.
- هاتف هواوي نوفا 7 أي “HUAWEI nova 7i” مساحة الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت بشرحتين، بسعر 879 ريال بدلاً سعر 1149 ريال.
- هاتف ذكي ماركة سامسونج أى 31 ” Samsung Galaxy A31″ سعة الذاكرة الداخلية 4 جيجابايت يعمل بشرحتين أتصال، بسعر 899 ريال بدلاً من 989 ريال.
- يمكن شراء تابلت ماركة هواوي تي 10 اس “Huawei T T 10s” بسعر 829 ريال بدلاً من 949 ريال.
- هاتق سامسونج أي 51 “Samsung Galaxy A51” بمساحة ذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 949 ريال بدلاً من 1209 ريال، أو سعة ذاكرة داخلية 256 جيجابايت بسعر 1099 ريال بدلاً من 1199 ريال.
- أبل أيفون أكس أر “Apple iPhone XR” بسعر 2499 ريال بدلاً من سعر 2599 ريال.
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