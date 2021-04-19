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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين 7 رمضان 1442 مهرجان الطازج في المقال التالي
نقدم لكم عروض العثيم الاثنين علي جميع المنتجات المقدمة حيث تقدم أسواق ومتاجر عبد لله العثيم في كل يوم اثنين في كل أسبوع مهرجان الخضار والفواكه الطازجة علي جميع الفواكه والخضروات في جميع مدن المملكة العربية السعودية مكه والرياض وجده حيث يستمر هذه العرض ليوم واحد فقط الاثنين 7 رمضان فعليكم الاستفادة قبل نفاذ الكميه المحدده من عروض العثيم.
عروض العثيم الاثنين
تشمل عروض العثيم جميع انواع التمر والحلويات :
- تقدم عروض العثيم تمر إنتاج النخيل بسعر 11.95 ريال سعودي
- تحتوي عروض العثيم الاثنين ببسوسه بالسمن البلدي بسعر 24 ريال سعودي
- تحتوي عروض العثيم كعك علي بالسمن بسعر 38.95 ريال سعودي
- تحتوي عروض العثيم الاثنين علي تمر تمارا بسعر 16.95 ريال سعودي
تقدم عروض العثيم الاثنين تخفيضات علي جميع الفواكه حيث تقدم :
- تحتوي عروض العثيم الاثنين علي عنب ابيض بسعر 5.95 ريال سعودي
- تحتوي عروض العثيم لاثنين علي ليمون شبك بسعر 2.95 ريال سعودي
- تحتوي عروض العثيم فلفل اخضر بارد بسعر 4025 ريال سعودي
- تحتوي عروض العثيم الطازج علي كلمنينا بسعر 4.75 ريال سعودي
- تحتوي عروض العثيم علي بطاطا حلوه بسعر 6.75 ريال سعودي
- تحتوي عروض العثيم علي جزر بلدي بسعر 2.95 ريال سعودي
كانت هذه عروض العثيم الاثنين 7 رمضان 1442 الموافق 19 ابريل 2021 علي العديد من السلع الرمضانية مثل الفواكه والخضروات الطازجة التي تقدمها في كل يوم اثنين من كل أسبوع لجميع المواطنين كي يستفيدوا بالخصومات الكبيرة بمناسبه شهر رمضان الكريم حيث يستمر هذا العرض ليوم واحد فقط في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم في جميع مدن المملكة العربية السعوديه أو حتي نفاذ الكميه المحددة.
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