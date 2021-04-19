نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هيونداي الناغي 2021 بالتقسيط بدون مُقدم لايفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هيونداي 2021 hyundai من شركة الناغي، يبحث الكثير من الأفراد عن السيارات الكورية، وذلك لأنها تجمع بين دقة الأداء وروعة التصميم، واطلقت شركة الناغي هيونداي عروض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وهذا العرض عبارة عن تقسيط السيارة بدون مُقدم لمدة بسيطة، حاول ألا تفوت هذه الفرصة الثمينة، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم السيارات التي أطلقت عليها شركة الناغي هيونداي العروض.

عروض سيارة هيونداي 2021 تقسيط بدون مُقدم

والآن سوف نُقدم لكم السيارات التي أطلقت عليها شركة هيونداي الناغي 2021، تقسيط بدون مُقدم:-

1- سيارة هيونداي أكسنت 2021، بدون مُقدم بقسط مقداره 799 ريال في الشهر.

2- سيارة هيونداي ألترا 2021، بدون مُقدم بقسط مقداره 979 ريال في الشهر.

3- سيارة هيونداي كريتا 2021، بدون مُقدم بقسط مقداره 999 ريال في الشهر.

4- سيارة هيونداي توسان 2021، بدون مُقدم بقسط مقداره 1199 ريال في الشهر.

طريقة الحصول على سيارة هيونداي 2021 من معارض الناغي

1- قم بالدخول على موقع هيونداي الناغي.

2- اضغط على السيارة التي تريدها، ثم اضغط على السعر.

3- سيظهر أمامك أبليكشن قم بملؤه بالبيانات المطلوبة.

4- اضغط على مربع ارسال.

5- سيتم التواصل معك من خلال خدمة عملاء الناغي، لإنهاء إجراءات التقسيط.

قيادة سيارة هيونداي 2021

يمكنكم تجربة السيارة قبل أن تتم عملية الشراء، وذلك عن طريق زيارة أقرب فرع لمعرض من معارض هيونداي الناغي، ويمكنك أن تجرب السيارة بنفسك، من أجل التأكد من مدى مناسبة السيارة لك، ولكن قبل الذهاب إلى المعرضص لابد من القيام من بعض الخطوات، ادخل على الموقع، وقم بالضغط على كلمة اضغط على اختبار القيادة، ثم اختار نوع السيارة، وقم بملئ الأبليكشن بالبيانات الشخصية الخاصة بك، وبعد فترة قليلة سيتم التواصل معك من خلال أحد ممثلي خدمة العملاء الخاصة بهيونداي الناغي، من أجل تحديد موعد خاص بالاختبار، هذا وقد انتهت المقالة الخاصة بعروض الناغي هيونداي 2021.